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В квартиру к Илье Яшину пришла полиция

Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил, что к нему домой пришла полиция. «У нас тут атмосфера немного накаляется. У подъезда моего дома полиция. Несколько сотрудников зашли внутрь», - написал Яшин в Twitter. Позже соратник Яшина Дмитрий Таралов сообщил, что полиция остановила депутата возле дома, ему зачитывают представление прокуратуры и запрещают проводить встречу в сквере.

В 15.00 мск в Лермонтовском сквере в Москве должно было начаться собрание Яшина с гражданами. Депутат хотел провести праздничное мероприятие «День свободных выборов», но в связи с вмешательством полиции решил изменить формат на собрание граждан.

Зампред совета депутатов Петр Царьков ранее сообщил, что полиция не намерена препятствовать проведению собрания, запрещено только использование политической символики.

Сквер открыт для граждан. Как передает корреспондент «Ведомостей», с плакатами и политической символикой никого нет. Полиция просит собравшихся не мешать проходить другим гражданам, потому что «акция не согласована с органами исполнительной власти».