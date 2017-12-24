Политика

Новости

Илья Яшин приехал к Лермонтовскому скверу

Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин приехал к Лемонтовскому скверу близ метро «Красные Ворота» в Москве, где люди собрались на организованную им акцию, сообщил корреспондент «Ведомостей» с места событий. На месте присутствуют порядка 350 человек.

Перед этим Яшин сообщил, что к нему домой пришла полиция. «У нас тут атмосфера немного накаляется. У подъезда моего дома полиция. Несколько сотрудников зашли внутрь», - написал Яшин в Twitter. Позже соратник Яшина Дмитрий Таралов сообщил, что полиция остановила депутата возле дома, ему зачитывают представление прокуратуры и запрещают проводить встречу в сквере.

В 15.00 мск в Лермонтовском сквере в Москве должно было начаться собрание Яшина с гражданами. Сначала депутат хотел провести праздничное мероприятие «День свободных выборов», но в связи с вмешательством полиции решил изменить формат на собрание граждан. Зампред совета депутатов Петр Царьков ранее сообщил, что полиция не намерена препятствовать проведению собрания, запрещено только использование политической символики.

Сквер по-прежнему открыт для граждан. Как передает корреспондент «Ведомостей», с плакатами и политической символикой никого нет. Полиция просит собравшихся не мешать проходить другим гражданам, потому что «акция не согласована с органами исполнительной власти».

К Илье Яшину пришла полиция