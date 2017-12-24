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В Интерполе объяснили ситуацию с Яценюком в аэропорту Женевы

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка не задерживали в аэропорту Женевы, это была стандартная проверка документов, сообщил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя.

«Произошла стандартная процедура паспортного контроля, которая действительно продолжалась короткое время, и после ее завершения Арсений Яценюк был пропущен, ему была предоставлена возможность пересечь границу Швейцарии», - сказал Неволя в эфире канала «112 Украина».

Он подчеркнул, что ситуация не связана с наличием какой-либо информации о Яценюке в базах данных Интерпола.

В субботу вечером пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо заявила, что на паспортном контроле в Женеве задержали экс-премьера Украины, якобы по запросу России. «Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, задержали на паспортном контроле по запросу России – за всем уже известные абсурдные обвинения в участии в боевых действиях в Чечне», - написала Лаппо в Faceboоk. Через десять минут политика отпустили, добавила она, предупредив, что аналогичная процедура возможна, когда Яценюк полетит обратно.

В МВД Украины заявили, что никаких препятствий со стороны Интерпола для перемещения Яценюка по всему миру не существует.

В марте Москва передала Киеву копию судебного постановления об аресте Яценюка по трем статьям: участие в вооруженной группе, покушение на преступление и умышленное убийство. По версии следствия, Яценюк участвовал в боевых действиях в Чечне в 1994-1995 гг. Экс-премьер обвинения отрицает.