Политика

Новости

На Яшина собрали материал об административном правонарушении

После акции в защиту честных выборов, которая прошла в Лермонтовском сквере в Москве, в отношении ее организаторов собрали материал об административном правонарушении. Об этом сообщили в московском управлении МВД.

Мероприятие организовал председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин. Он планировал провести праздник «День свободных выборов», но в связи с вмешательством полиции изменил формат на собрание граждан.

Перед началом акции к дому, где живет Яшин, прибыла полиция. Депутата остановили возле подъезда и потребовали отказаться от проведения акции, но задерживать не стали. В МВД напомнили, что мероприятие признано судом незаконным. После выступления Яшина в Лермонтовском сквере его сторонники проводили его до подъезда.

Полиция насчитала на акции 300 человек, «из которых примерно половина – представители СМИ и блогеры». По оценкам корреспондента «Ведомостей», в Лермонтовском сквере собралось около 500 человек.

Как прошла акция в Лермонтовском сквере