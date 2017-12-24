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ЦИК продлил работу в воскресенье

Центризбирком в воскресенье продлил работу в связи с большим потоком кандидатов в президенты России с документами на выдвижение, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение председателя ЦИК Эллы Памфиловой. На сайте ЦИК указано, что часы приема документов в рабочие дни – с 9 до 18 часов, в выходные - с 10 до 15 часов.

Документы для регистрации кандидатом в президенты хотел подать сегодня, но пока не подал в ЦИК оппозиционер Алексей Навальный. Сегодня в 20 городах России прошли собрания его инициативных групп, которые являются обязательным условием для кандидатов–самовыдвиженцев. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш объяснила задержку низкой температурой в шатре, где происходило собрание Навального в Москве: «Принтеры в итоге перестали работать - слишком низкая температура». «Представители ЦИК подтвердили, что примут сегодня у нас документы, и продлили работу комиссии», - написал сам Навальный.

Документы в ЦИК сегодня сдали основатель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, кандидаты от «Российского общенародного союза» и «Женского диалога». Памфилова неоднократно говорила, что Навальный ложно трактует Конституцию и не сможет баллотироваться в президенты раньше 2028 г. из-за судимости по тяжкой статье.

Как Алексея Навального выдвигали в президенты