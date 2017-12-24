Яшин счел выполненной главную задачу акции в Ломоносовском сквере
Оппозиционер Илья Яшин назвал успешной сегодняшнюю акцию в Ломоносовском сквере Москвы: по его оценке, выполнена главная задача - «добиться реализации законных полномочий независимого муниципалитета».
Яшин счел правильным отказ от «сомнительного компромисса с мэрией» и митинга на проспекте Сахарова. «Мы не поддались давлению и стояли на своем. Итогом стало проведение независимого собрания граждан, организованного муниципальными депутатами. Это важнейший шаг к восстановлению законных прав местного самоуправления», - написал оппозиционер. Свой заслугой как организатора он назвал мирный характер акции. «Полиция, несмотря на прямые угрозы разогнать акцию, в итоге воздержалась от арестов и в последний момент разблокировала площадь», - написал он.
Выступление председателя совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшина в Лермонтовском сквере Москвы сегодня длилось примерно полчаса. Число собравшихся в сквере в формате «собрания граждан» оценили в несколько сотен человек. На Яшина собран материал об административном правонарушении, объявило московское управление МИД.