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Путин добавил администрации президента автомобилей с мигалками

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении числа транспортных средств администрации Кремля, на которые устанавливаются мигалки. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Он вносит изменения в указ «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства» от 19 мая 2012 г.

Согласно документу количество транспортных средств с мигалками в администрации президента устанавливалось в количестве 20 штук. Новый указ увеличивает число таких автомобилей до 23.

В ноябре Федеральная служба охраны (ФСО), охраняющая высших чиновников и других лиц по решению президента, попросила преимуществ на дорогах для своих машин со стробоскопами. ФСО хочет самостоятельно сопровождать кортежи охраняемых объектов. Это может привести к путанице на дорогах, считает эксперт.