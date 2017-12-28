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Илью Яшина задержала полиция

Главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина задержала полиция. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, его везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых сотрудников полиции. Ранее полиция приходила к Яшину в прошлое воскресенье, когда он устроил в Лермонтовском сквере День свободных выборов. В понедельник полиция также приходила к родителям Яшина. В московском управлении МВД сообщали, что после акции в отношении организаторов был собран материал об административном правонарушении.

В сентябре в Красносельском районе большинство мест по результатам муниципальных выборов в совете депутатов заняла оппозиция. В конце ноября оппозиционеры предложили провести 24 декабря на территории района праздник «День свободных выборов». Они говорили, что заявка на проведение публичного мероприятия не нужна, ссылаясь на московский закон об организации местного самоуправления, в котором говорится, что к вопросам местного значения относится «установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов».

Представители мэрии, в свою очередь, говорили, что порядок согласования культурно-массовых и спортивных мероприятий в городе установлен распоряжением мэра Москвы, поэтому данное мероприятие должно быть согласовано. Проведение мероприятия было запрещено по решению суда.

В результате праздник «День свободных выборов» прошел в формате «собрания граждан», как заявил Яшин. На акции никто не был задержан. В ней приняли участие около 500 человек. Сам Яшин счел акцию успешной, поскольку была выполнена главная задача – «добиться реализации законных полномочий независимого муниципалитета».

Как прошла акция в Лермонтовском сквере