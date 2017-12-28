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Грудинин подал в ЦИК документы для выдвижения кандидатом на выборах президента

Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин в четверг подал документы в Центризбирком для выдвижения в качестве кандидата на пост президента от КПРФ. Как передает корреспондент «Ведомостей», Грудинина в ЦИК сопровождал, в частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Грудинин заявил журналистам о необходимости ограничить власть президента и создавать госсовет. «Если мы победим, председателем госсовета станет Геннадий Андреевич [Зюганов]», - сказал он.

«Мы готовы к серьезным дебатам с кандидатом от партии власти, но и только. Никаких дебатов с [Владимиром] Жириновским и дамой из "Дом-2" быть не может, только истерика», - заявил в свою очередь Зюганов.

Анастасия Корня / Ведомости

«У нас есть пример, когда бывший директор совхоза возглавил государство и вполне успешно с этой работой справляется, мы уверены, что наш кандидат тоже сможет», - заявил член ЦК КПРФ Алексей Пономарев. Он уточнил, что речь идет о президенте Белоруссии Александре Лукашенко.

Грудинин родился 20 октября 1960 г. Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства (инженер-механик) и Российскую академию государственной службы при президенте России (юрист). С 1995 г. возглавляет ЗАО «Совхоз имени Ленина». С 1997 г. по 2011 г. был депутатом Московской областной думы.

Съезд КПРФ 23 декабря выдвинул Грудинина кандидатом в президенты. Решение приняли в ходе тайного голосования делегатов съезда. Зюганов говорил, что Грудинин – «очень удачная кандидатура, она олицетворяет ожидания людей». Он также сообщил, что возглавит предвыборный штаб Грудинина, если съезд выдвинет его в президенты.