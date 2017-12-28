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Яшина оштрафовали за нарушение правил организации публичного мероприятия

Мещанский суд Москвы в четверг назначил штраф председателю совета депутатов московского муниципального округа Красносельский Илье Яшину за нарушение правил организации публичного мероприятия. «Постановлением суда Яшин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Ему назначено наказание в виде штрафа в 30 000 руб.», - сообщили в суде.

«Жив, здоров и на свободе», - сообщил в Twitter сам депутат. «Яшину дали штраф. Но важно заметить: это не «легко отделался», а «незаконно привлекли к ответственности за работу в интересах избирателей», - прокомментировал меру наказания оппозиционер Алексей Навальный.

Яшин был задержан в четверг днем. 25 декабря он сообщил, что сотрудники полиции в ночное время пришли по месту жительства его родителей.

В минувшее воскресенье, 24 декабря, в Лермонтовском сквере в Москве прошла не согласованная с властями акция, организованная Яшиным. По данным столичной полиции, в ней приняли участие около 300 человек. После акции на Яшина составили протокол об административном правонарушении.

Как прошла акция в Лермонтовском сквере