X5 Retail Group оплатит лечение пострадавших от взрыва в Петербурге
Ритейлер X5 Retail Group собирается взять на себя расходы на лечение и реабилитацию пострадавших при взрыве в супермаркете «Перекресток» в Петербурге, говорится в сообщении компании.
Семьям пострадавших компания передаст продовольственные корзины через социальную службу Калининского района города.
27 декабря при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте пострадали 14 человек, шестеро остаются в больницах города. По информации Следственного комитета России, сработало взрывное самодельное устройство с поражающими элементами. Президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом.