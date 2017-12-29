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Песков рассказал о планах Путина на Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, где и с кем глава государства встретит Новый год. По его словам, Владимир Путин традиционно встретит Новый год в кругу родных, близких и друзей.

Для Путина Новый год - это семейный праздник, за исключением «случаев, когда это связано с работой непосредственной», сказал Песков.

В пятницу, 29 декабря, президент будет работать до семи часов вечера. Пресс-служба главы государства работает круглосуточно, рассказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь, Путин до шести-семи часов вечера будет проводить внутренние совещания. «Где-то часиков до семи поработаем, а потом перестанем это делать», — сказал он.

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