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Песков рассказал о разочарованиях года

Отсутствие прогресса в отношениях России и США вполне может считаться главным разочарованием года, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

«Вполне может», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в пятницу, 29 декабря. Представитель Кремля, в частности, выразил сожаление в связи с тем, что за прошедший год не удалось продвинуться в реализации минских соглашений. «Вы знаете, по чьей вине они буксуют», — отметил Песков. «Та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, это не может не вызывать сожаления. Вы знаете наш настрой на сотрудничество. Но танго нужно танцевать вдвоем», — резюмировал он.

В целом Кремль не составляет перечня главных достижений и неудач года, отметил Песков, отвечая на вопрос о главных успехах и неудачах завершающегося года. О главных неудачах он предоставил говорить президенту Владимиру Путину, напомнив лишь, что «были неудачи технологические».

«Назвать какое-то одно достижение было бы неверно: это и экономика — смена тренда ( с отрицательного на положительный. — «Ведомости».) в экономике, — добавил Песков. — И рекордно низкий уровень инфляции, и перечень социальных инициатив. А главное, что перечень достижений растянут во времени».