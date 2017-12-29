Путин подписал закон о ратификации соглашения с Сирией по Тартусу
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения с Сирией, предусматривающего расширение территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в районе порта Тартус.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он датирован 29 декабря.
Соглашение между Россией и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ в районе порта Тартус и заходах военных кораблей России в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии было подписано в Дамаске 18 января 2017 г. «Реализация соглашения отвечает интересам России, поскольку будет способствовать закреплению долгосрочного российского военного присутствия и обеспечению безопасности в регионе», - подчеркивается в пояснительной записке к соглашению.
По данным Минобороны России, в операции в Сирии с момента ее начала приняли участие 48 000 российских военнослужащих. В том числе 80% всех экипажей оперативно-тактической (фронтовые бомбардировщики, истребители, штурмовики) и 90% экипажей армейской (вертолеты) авиации имеют налет в Сирии от 80 до 100 ч.