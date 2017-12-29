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Кандидат от КПРФ Грудинин получил возможность начать предвыборную агитацию

Центризбирком в пятницу 29 декабря зарегистрировал уполномоченных представителей партии КПРФ, которая выдвинула на пост президента директора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина. Кроме того, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Грудинина по финансовым вопросам и разрешил ему открыть избирательный счет.

Таким образом, Грудинин успешно прошел этап выдвижения на пост президента и может официально начать предвыборную агитацию. Теперь в срок до 31 января он должен подать в ЦИК необходимые документы для регистрации себя в качестве кандидата.

Также успешно процедуру выдвижения на пост президента прошла журналистка и правозащитница Екатерина Гордон. ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии «Добрых дел», которая выдвинула Гордон кандидатом на президентских выборах в 2018 г. Комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей Гордон по финансовым вопросам и разрешила ей открыть избирательный счет.

Помимо этого ЦИК рассмотрел документы ряда кандидатов на президентских выборах, среди которых Сироджин Рамазанов, выдвинутый Социал-демократической партией, Эльвира Агурбаш, выдвинутая «Альянсом зеленых», Наталья Лисицына от «Российского объединенного трудового фронта» и самовыдвиженец, депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.

Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей данных кандидатов, однако в связи с неправильно подданными документами не стал регистрировать их уполномоченных представителей по финансовым вопросам и не разрешил открыть избирательные счета.

Таким образом, все они не смогли пройти процедуру выдвижения и должны будут подавать документы повторно.