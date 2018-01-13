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СКР рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в Омске

Следователи установили, что причиной пожара в многоэтажном доме в Омске стал хлопок бытового газа, которым был заправлен пятилитровый баллон. В результате происшедшего пострадали четверо детей (7 и 8 лет), проживающих в квартире, их родители и двое соседей.

Хлопок газа произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. В результате были разрушены две несущие стены и выбиты оконные стекла. Хозяева квартиры получили ожоги второй и третьей степени. Также пострадали двое соседей – одному мужчине причинены порезы, другой сломал ногу, выпрыгнув из окна. Потерпевшие госпитализированы.

«Состояние членов семьи врачами оценивается как стабильно тяжелое, у одного из детей 70% ожогов тела, у остальных – около 50%. Для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы», - говорится в сообщении СУ СКР по Омской области.

По факту пожара возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. «По основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать на рыбалку, заправил на автозаправочной станции и занес домой газовый баллон, который через некоторое время стал спускать газ и впоследствии воспламенился», - сообщили в СУ СКР.

Следователи установили заправку, где мужчина заправлял баллон. В настоящее время на этой автозаправочной станции проходят обыски и выемка разрешительной документации.