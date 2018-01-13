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Украина в 2017 году не пустила в страну 1500 иностранцев из-за посещения Крыма

Украинские пограничники в 2017 г. не пустили в страну почти 1500 иностранцев из-за посещения Крыма, сообщила Государственная пограничная служба Украины. В том числе на Украину не пустили более сотни артистов и деятелей культуры. Всего в течение прошлого года было составлено почти 2300 административных протоколов о нарушении порядка въезда в Крым.

В Госпогранслужбе отметили, что с начала 2018 г. Украина не пустила в страну 30 иностранцев, посещавших Крым. «В частности, одну из нарушительниц, гражданку России, задержали вчера (12 января) в аэропорту “Киев”. Она планировала попасть в Украину, прилетев рейсом из Минска. Однако во время пограничного контроля выяснилось, что женщина незаконно посещала территорию временно оккупированного Крыма», - говорится в сообщении.

Также в настоящее время выделены более 810 человек, которые, возможно, находились на территории полуострова, добавили в ведомстве.

Согласно законодательству Украины, въезд в Крым иностранцами в настоящее возможен только через пункты пропуска, расположенные на территории страны в Херсонской области.