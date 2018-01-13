Новости
Политика
Новости

Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Группа сторонников президента США Дональда Трампа в субботу сорвала выступление мэра Лондона Садика Хана, сообщает британский телеканал Sky News.

В зал, где выступал мэр, ворвались сторонники президента США, начали выкрикивать лозунги в защиту Трампа, а также в поддержку выхода Великобритании из ЕС. Кроме того, они призвали арестовать Хана. Участники акции задержаны.

Протест сторонников Трампа был вызван реакцией мэра Лондона на решение президента США не приезжать на открытие нового американского посольства в Лондоне. Хан заявил, что одобряет решение Трампа.

«Его визит, запланированный на следующий месяц, без сомнений, приведет к массовым акциям протеста», - заявил мэр Лондона.

Трамп должен был в феврале отправиться с визитом в Лондон, чтобы принять участие в открытии нового здания американского посольства. Однако в пятницу президент США объявил, что отменил поездку. Он объяснил это тем, что не разделяет решение бывшего президента Барака Обамы продать старое здание посольства. 

Политика
Новости

В первом туре выборов президента Чехии выиграл действующий глава государства

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует в первом туре выборов главы государства. По итогам обработки 99% избирательных бюллетеней, Земан набрал 38% голосов, передает Чешское ТВ.

Помимо Земана во второй тур президентских выборов вышел экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, набравший 26% голосов. Второй тур состоится 26-27 января.

В первом туре за Земана, по предварительным данным, проголосовали почти 1,87 млн человек, Драгошу отдали голоса около 1,25 млн человек. Действующий президент победил во всех 13 краях.

Остальные семь кандидатов получили от 0,5% до 10% голосов. Явка составила 61,6%. 

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

СМИ опубликовали видео с кораблями ВМС Украины в Крыму

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлены корабли в Крыму, которые Россия готова передать Украине. В сообщении говорится, что на видео попали морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводная лодка «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец».

В четверг, 11 января, президент Владимир Путин заявил о готовности России вернуть Украине военную технику, которая осталась на крымском полуострове после отхода из региона украинских военнослужащих. По словам Путина, власти Украины неоднократно поднимали вопрос о возврате военных кораблей, авиации и бронетехники из Крыма.

Путин добавил, что украинская техника находится в плачевном состоянии. Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко возразил, заявив, что украинская военная техника не является хламом. По его словам, на момент присоединения Крыма к России «из восьми боевых кораблей не на ходу был только один».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение Путина передать Украине корабли из Крыма жестом доброй воли. 

Политика
Новости

Украина в 2017 году не пустила в страну 1500 иностранцев из-за посещения Крыма

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Украинские пограничники в 2017 г. не пустили в страну почти 1500 иностранцев из-за посещения Крыма, сообщила Государственная пограничная служба Украины. В том числе на Украину не пустили более сотни артистов и деятелей культуры. Всего в течение прошлого года было составлено почти 2300 административных протоколов о нарушении порядка въезда в Крым.

В Госпогранслужбе отметили, что с начала 2018 г. Украина не пустила в страну 30 иностранцев, посещавших Крым. «В частности, одну из нарушительниц, гражданку России, задержали вчера (12 января) в аэропорту “Киев”. Она планировала попасть в Украину, прилетев рейсом из Минска. Однако во время пограничного контроля выяснилось, что женщина незаконно посещала территорию временно оккупированного Крыма», - говорится в сообщении.

Также в настоящее время выделены более 810 человек, которые, возможно, находились на территории полуострова, добавили в ведомстве. 

Согласно законодательству Украины, въезд в Крым иностранцами в настоящее возможен только через пункты пропуска, расположенные на территории страны в Херсонской области.

Политика
Новости

Более 80 человек отравились в кафе Улан-Удэ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Число отравившихся в кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ превысило 80 человек, 55 из них госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Бурятии.

«По последним данным, за медпомощью из-за отравления обратились 82 человека, из них госпитализированы 55, в том числе девять несовершеннолетних», - сообщили в МВД. Пострадавших доставили в республиканскую клиническую инфекционную больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

О массовом отравлении в Улан-Удэ стало известно в пятницу. Все пострадавшие посещали кафе «ШулэнДо» в период с 8 по 11 января. Работа заведения приостановлена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Политика
Новости

В Крыму заступил на боевое дежурство второй дивизион С-400

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Второй дивизион зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Крыму, сообщил «Интерфакс». Год назад на боевое дежурство в районе Феодосии заступил первый в Крыму дивизион С-400.

«С сегодняшнего дня вся группировка противовоздушной обороны Крыма оснащена самой современной, не знающей аналогов во всем мире зенитно-ракетной системой С-400», - сказал командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Он сообщил, что ЗРС будут защищать российские границы не только на территории Крыма, но и на значительной части Краснодарского края.

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф», разработанная концерном «Алмаз-Антей», предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с.

Новое оружие России

Политика
Новости

Россия в 2017 году продала оружия более чем на $14 млрд

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В прошлом году Россия продала оружия на сумму свыше $14 млрд, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества. «На экспорт в прошлом году поставлено вооружение и военная техника на сумму более $14 млрд», - сказал собеседник агентства.

В конце декабря помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что несмотря на западные санкции в 2017 г. у России появились новые партнеры – «страны, которые ранее никогда не обращались к России за вооружением».

В конце августа глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель экспортных заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $47-50 млрд.

«Мы хорошо делаем оружие. Это тоже неплохо. За него же платят»

Политика
Новости

Глава Удмуртии отправил в отставку мэра Воткинска после жалоб горожан

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мэр удмуртского города Воткинск Владимир Перевозчиков отправлен в отставку с формулировкой «утрата доверия». Такое решение глава республики Александр Бречалов принял в связи с тем, что «в Воткинске не организована работа с обращениями граждан, что абсолютно недопустимо».

«В 2017 г. в полтора раза увеличилось количество жалоб со стороны жителей Воткинска. Анализ этих обращений показал, что люди вынуждены неоднократно, по три раза писать в самые разные инстанции, на самые разные уровни власти только потому, что местные городские власти их не слышат», - приводятся слова Бречалова на сайте правительства республики.

Кроме того, к Владимиру Перевозчикову имеется ряд вопросов, требующих разбирательства со стороны правоохранительных органов, отмечается в сообщении. 

Какие губернаторы работают лучше всего

Политика
Новости

СКР рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в Омске

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следователи установили, что причиной пожара в многоэтажном доме в Омске стал хлопок бытового газа, которым был заправлен пятилитровый баллон. В результате происшедшего пострадали четверо детей (7 и 8 лет), проживающих в квартире, их родители и двое соседей.

Хлопок газа произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. В результате были разрушены две несущие стены и выбиты оконные стекла. Хозяева квартиры получили ожоги второй и третьей степени. Также пострадали двое соседей – одному мужчине причинены порезы, другой сломал ногу, выпрыгнув из окна. Потерпевшие госпитализированы.

«Состояние членов семьи врачами оценивается как стабильно тяжелое, у одного из детей 70% ожогов тела, у остальных – около 50%. Для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы», - говорится в сообщении СУ СКР по Омской области.

По факту пожара возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. «По основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать на рыбалку, заправил на автозаправочной станции и занес домой газовый баллон, который через некоторое время стал спускать газ и впоследствии воспламенился», - сообщили в СУ СКР.

Следователи установили заправку, где мужчина заправлял баллон. В настоящее время на этой автозаправочной станции проходят обыски и выемка разрешительной документации.

Политика
Новости

Памфилова допустила удлинение бюллетеня на выборах из-за обилия кандидатов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Для публикации фамилий кандидатов в президенты России может потребоваться удлиненный бюллетень, так как участвовать в выборах в 2018 г. могут до 20 человек, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Представим гипотетически. Сейчас у нас собирают подписи 14 человек, еще двое фактически внесены в бюллетень. Значит, максимальное количество, которое может быть в бюллетене на сегодняшний день, - это 16», - сказала Памфилова в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

С учетом того что в субботу еще придут представители нескольких партий, это число может увеличиться до 20, добавила Памфилова. Она отметила, что в КОИБах (комплексах обработки избирательных бюллетеней) предусмотрен длинный двойной лист, на случай если пройдут регистрацию в качестве кандидатов все, подавшие заявления.

Допущенные к сбору подписей кандидаты должны собрать и передать в ЦИК не менее 1,8 млн подписей. Но проверке подвергнутся только 60 000 подписей от каждого. Если процент брака превзойдет 5%-ный запас, то забракована будет сразу вся партия.

Технологии
Новости

Состояние Цукерберга сократилось на $3,3 млрд после объявления об изменении ленты Facebook

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга сократилось на $3,3 млрд после объявления об изменении принципа формирования ленты в социальной сети, пишет Bloomberg.

В пятницу Цукерберг сообщил, что лента Facebook теперь будет в большей степени ориентирована на сообщения от друзей пользователей в противовес рекламе и новостному контенту.

Цукерберг отметил, что готов к сокращению времени нахождения пользователей в Faceboоk после внесения изменений. «Но я также ожидаю, что время, которое вы потратите на Facebook, будет более ценным», – сказал он.

После этого сообщения акции Facebоok подешевели на 4,5%, а состояние Цукерберга сократилось на $3,3 млрд до $74 млрд. Он опустился с четвертого на пятое место в рейтинге самых богатых людей мира по данным Bloomberg Billionaires Index.

Политика
Новости

МИД России прокомментировал заявление Трампа о сделке с Ираном

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Заявления президента США Дональда Трампа о судьбе ядерной сделки с Ираном будут внимательно изучены в КНДР, они «несомненно» влияют на ситуацию на Корейском полуострове. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«По нашим оценкам, американские коллеги действуют таким образом, чтобы постоянно находить возможности для наращивания напряженности вокруг Корейского полуострова», - цитирует Рябкова «РИА Новости». По его мнению, Вашингтон ищет способы напомнить всем, что «он привержен нажимным, силовым методам».

В КНДР внимательно проанализируют заявления Трампа по Ирану и «спроецируют, без всякого сомнения, эти решения на свои собственные задачи и свою собственную ситуацию», считает Рябков.

В пятницу минфин США расширил санкции в отношении Ирана. В санкционный список добавлены 14 физических и юридических лиц из-за «серьезных нарушений в области прав человека и цензуры».

При этом Дональд Трамп решил продлить режим снятия санкций в отношении Ирана, отмененных в рамках ядерного соглашения от 2015 г. «Совместный всеобъемлющий план действий».

Читать ещё
Preloader more
Фото