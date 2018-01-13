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Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона

Группа сторонников президента США Дональда Трампа в субботу сорвала выступление мэра Лондона Садика Хана, сообщает британский телеканал Sky News.

В зал, где выступал мэр, ворвались сторонники президента США, начали выкрикивать лозунги в защиту Трампа, а также в поддержку выхода Великобритании из ЕС. Кроме того, они призвали арестовать Хана. Участники акции задержаны.

Протест сторонников Трампа был вызван реакцией мэра Лондона на решение президента США не приезжать на открытие нового американского посольства в Лондоне. Хан заявил, что одобряет решение Трампа.

«Его визит, запланированный на следующий месяц, без сомнений, приведет к массовым акциям протеста», - заявил мэр Лондона.

Трамп должен был в феврале отправиться с визитом в Лондон, чтобы принять участие в открытии нового здания американского посольства. Однако в пятницу президент США объявил, что отменил поездку. Он объяснил это тем, что не разделяет решение бывшего президента Барака Обамы продать старое здание посольства.