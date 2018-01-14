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Жителей Гавайев по ошибке оповестили о приближающейся баллистической ракете

Жители Гавайев получили экстренное предупреждение о приближающейся баллистической ракете, сообщает Reuters. Как объяснили власти штата, сотрудница государственного агентства по чрезвычайным ситуациям по ошибке нажала кнопку для оповещения населения.

В сообщении, которое гавайцы получили около 8.00 субботы (по местному времени), говорилось о ракете, приближающейся к штату. Отмечалось, что это не учебная тревога. Граждан призывали немедленно найти укрытие. Оповещение было разослано на мобильные телефоны, а также в теле- и радиостудии.

Губернатор Гавайев Дэвид Иге извинился за ложную тревогу, он заявил, что «зол и разочарован» в связи с произошедшим, и пообещал принять меры, чтобы это не повторилось. «То, что произошло сегодня, было абсолютно неприемлемо», - сказал губернатор.

Иге объяснил, что это была «человеческая ошибка»: «Сотрудник нажал не ту кнопку».

Гавайцы рассказали журналистам, что оповещение о приближающейся баллистической ракете в условиях напряженности на Корейском полуострове вызвало у них панику. Жители штата после получения сообщения искали укрытие.