Новости
Политика
Новости

Полиция задержала сбившего людей в Люберцах водителя

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля, который сбил людей на остановке в подмосковных Люберцах, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержали 45-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении ДТП», - сказала Волк. В отношении него составлен административный протокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

В воскресенье автомобиль Nissan сбил двух женщин на остановке общественного транспорта в Люберцах. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. 

Политика
Новости

«Википедия» объяснила ошибку Google при запросе о выборах 2018 года

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кто-то из пользователей отредактировал статью в «Википедии» о выборах президента России 2018 г. Из-за этого поисковая система Google назвала Владимира Путина победителем выборов, объяснил исполнительный директор российского отделения «Викимедиа» (обеспечивает поддержку «Википедии») Станислав Козловский.

«Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант», — сказал Козловский РБК.

В воскресенье поисковик Google при запросе «президентские выборы 2018» выдавал справочную информацию со ссылкой на «Википедию», в которой говорилось, что победитель голосования – Владимир Путин.

По словам Козловского, ошибка была устранена через 20 мин. На данный момент ни в Google, ни в «Википедии» нет упоминания Путина как победителя выборов 2018 г.

  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Кадетская школа в Люберцах закрыта на каникулы после отравления учащихся

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кадетская школа в подмосковных Люберцах, более 40 учеников которой отравились, будет закрыта на дополнительные каникулы – с 15 по 21 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу муниципалитета Владимира Ружицкого.

«В связи с выявленными фактами массового заболевания детей и сотрудников кадетской школы городского округа Люберцы острой кишечной инфекцией, принято решение объявить в этом образовательном учреждении с 15 января по 21 января дополнительные каникулы», - сказал Ружицкий.

Информация об отравлении детей поступила в правоохранительные органы в субботу, 13 января, когда были госпитализированы восемь детей в возрасте от 8 до 14 лет с признаками пищевого отравления. По данным на утро воскресенье, число отравившихся выросло до 47. По предварительным данным, все они отравились в кадетской школе.

Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Установлено, что работники ООО «Огонек», готовившие завтрак и обед в школе 12 января, нарушили санитарно-эпидемиологические нормы.

Политика
Новости

Поисковик Google назвал Путина победителем выборов 2018 года

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Поисковая система Google назвала президента России Владимира Путина победителем выборов 2018 г. При запросе в поисковике «президентские выборы - 2018» справа появляется справочная информация, в которой говорится, что победитель выборов – Владимир Путин.

В справочной информации есть ссылка на статью в «Википедии», однако в ней нет информации о победителе.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Уведомления о желании участвовать в президентской гонке в ЦИК подали 18 человек. В субботу председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что избирательный бюллетень может быть удлинен из-за обилия кандидатов.

Политика
Новости

Семья руководителя чеченского представительства «Мемориала» покинула республику

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Родственники руководителя чеченского представительства «Мемориала» Оюба Титиева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, покинули республику. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката правозащитника Петра Заикина.

«Да, его семья покинула республику. Это сделано исключительно в целях безопасности, так как угрозы не прекращаются», - сказал Заикин. Он не уточнил, находятся ли родственники Титиева в России или покинули страну.

Заикин также рассказал, что попытки полиции оказать давление на Титиева не прекращаются. «Под угрозой устроить проблемы семье полицейские пытаются добиться от него признательных показаний», - утверждает адвокат.

Титиев обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере. Он был задержан 9 января и арестован на два месяца. В пресс-службе ГУ МВД по республике заявили, что в машине Титиева был обнаружен пакет, предположительно с наркотическим веществом.

Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Данная провокация, по его убеждению, связана с его профессиональной деятельностью.

Политика
Новости

Несколько десятков человек пострадали при землетрясении в Перу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Один человек погиб, около 20 получили ранения при землетрясении у побережья на юге Перу, сообщает Reuters со ссылкой на геологическую службу США.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в воскресенье в 4.18 утра по местному времени на глубине 10 км. Власти Перу заявили, что угрозы цунами нет.

Землетрясение разрушило несколько домов и дорог, ряд муниципалитетов остались без электричества.

Природные катастрофы, принесшие многомиллионные убытки

Технологии
Новости

В Иране полностью разблокировали Telegram

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Ирана полностью разблокировали работу мессенджера Telegram на территории страны, сообщает иранское агентство ИРНА со ссылкой на источники. По данным агентства, в Иране мессенджером пользуются около 40 млн человек.

В конце декабря иранские власти заблокировали Telegram и Instagram. Такое решение было принято Высшим советом безопасности Ирана для поддержания общественного порядка после того, как в ряде крупных иранских городов прошли акции протеста в связи с экономической ситуацией в стране.

Уличные протесты в Иране начались 28 декабря. В результате беспорядков погиб как минимум 21 человек. Поводом для протестов стали экономическая ситуация, коррупция, высокие цены и безработица в стране.

Политика
Новости

В Турции самолет выкатился за пределы полосы и остановился на склоне

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines при посадке в Турции выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает CNN Turk. Инцидент произошел в аэропорту Трабзона в 23.30 субботы по местному времени.

При посадке самолет выехал за пределы полосы, проехал в сторону моря и съехал с обрыва. Лайнер остановился в 25 м от воды. Причины произошедшего устанавливаются. На борту самолета находились 162 пассажира. О пострадавших не сообщается.

Они были эвакуированы. Утром в воскресенье экстренные службы приступили к транспортировке самолета. Аэропорт Трабзона временно не принимал самолеты, утром его работа была восстановлена.

Политика
Новости

Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством, а тело Владимира Ленина в Мавзолее – с мощами святых. Об этом он заявил в фильме «Валаам» на телеканале «Россия 1».

«Может быть, я сейчас скажу нечто такое, что кому-то не понравится. Но я скажу то, что я думаю. Во-первых, вера, она всегда нас сопровождала. Она укреплялась, когда стране нашей, народу было особенно тяжело. Были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию», - цитирует ТАСС Путина.

По мнению президента, Моральный кодекс строителя коммунизма – это «примитивная выдержка из Библии». Он пояснил, что «свобода, братство, равенство, справедливость – это все заложено в Священном писании».

Президент привел еще один пример: «Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите».

По сути, коммунисты не придумали ничего нового, они просто приспособили под свою идеологию то, что человечество давно уже изобрело, подытожил глава государства.

Политика
Новости

Жителей Гавайев по ошибке оповестили о приближающейся баллистической ракете

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Жители Гавайев получили экстренное предупреждение о приближающейся баллистической ракете, сообщает Reuters. Как объяснили власти штата, сотрудница государственного агентства по чрезвычайным ситуациям по ошибке нажала кнопку для оповещения населения.

В сообщении, которое гавайцы получили около 8.00 субботы (по местному времени), говорилось о ракете, приближающейся к штату. Отмечалось, что это не учебная тревога. Граждан призывали немедленно найти укрытие. Оповещение было разослано на мобильные телефоны, а также в теле- и радиостудии.

Губернатор Гавайев Дэвид Иге извинился за ложную тревогу, он заявил, что «зол и разочарован» в связи с произошедшим, и пообещал принять меры, чтобы это не повторилось. «То, что произошло сегодня, было абсолютно неприемлемо», - сказал губернатор.

Иге объяснил, что это была «человеческая ошибка»: «Сотрудник нажал не ту кнопку».

Гавайцы рассказали журналистам, что оповещение о приближающейся баллистической ракете в условиях напряженности на Корейском полуострове вызвало у них панику. Жители штата после получения сообщения искали укрытие.  

Политика
Новости

В Люберцах автомобиль сбил людей на остановке

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Легковой автомобиль сбил двух женщин на остановке общественного транспорта в подмосковных Люберцах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области. Водитель скрылся, его ищет полиция.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел около 11.00 мск в воскресенье. Женщины госпитализированы.

Информацию подтвердило агентство городских новостей «Москва». «Водитель автомобиля Nissan совершил наезд на двух женщин, стоявших на автобусной остановке на Комсомольском проспекте в Люберцах. После ДТП водитель скрылся. Пострадавшие женщины госпитализированы», - сказал источник агентства в подмосковном ГУ МВД.

Он добавил, что приняты меры для розыска и задержания виновника ДТП.

Политика
Новости

Тегеран объявил о гибели 32 членов экипажа загоревшегося иранского танкера

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Ирана сообщили о гибели всех членов экипажа иранского нефтяного танкера, который 6 января столкнулся с китайским сухогрузом в Восточно-Китайском море. На борту было 32 человека, передает иранский телеканал Press TV.

Все доказательства указывают на то, что экипаж погиб вскоре после столкновения танкера с сухогрузом – из-за сильного взрыва и выброса токсичного газа, заявил представитель специального подразделения по расследованию инцидента Мохаммад Растад.

Иранский нефтяной танкер Mv Sanchi столкнулся с китайским сухогрузом CF Crystal. В момент катастрофы на борту судна было 30 иранцев и два гражданина Бангладеш. Танкер перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании.

Читать ещё
Preloader more
Фото