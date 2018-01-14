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«Википедия» объяснила ошибку Google при запросе о выборах 2018 года

Кто-то из пользователей отредактировал статью в «Википедии» о выборах президента России 2018 г. Из-за этого поисковая система Google назвала Владимира Путина победителем выборов, объяснил исполнительный директор российского отделения «Викимедиа» (обеспечивает поддержку «Википедии») Станислав Козловский.

«Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант», — сказал Козловский РБК.

В воскресенье поисковик Google при запросе «президентские выборы 2018» выдавал справочную информацию со ссылкой на «Википедию», в которой говорилось, что победитель голосования – Владимир Путин.

По словам Козловского, ошибка была устранена через 20 мин. На данный момент ни в Google, ни в «Википедии» нет упоминания Путина как победителя выборов 2018 г.