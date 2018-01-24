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Путин предложил «расцеловать» рабочего в ответ на предложение награждать предприятия

Президент России Владимир Путин предложил «расцеловать» рабочего, попросившего вернуть советскую практику награждения орденами и медалями передовых предприятий. «Давайте я вас просто расцелую», — пошутил Путин в ответ на просьбу одного из рабочих завода ПАО ОДК в Уфе в среду, сообщает корреспондент «Ведомостей».

Практика награждения предприятий в Советском Союзе действительно была, но в ту же эпоху была и прекращена, напомнил Путин. «Потому что стало понятно, что производительность труда на таких предприятиях не увеличивалась», — пояснил президент. В результате была сохранена лишь практика персональных награждений передовиков производства, эту практику сохранили и в России — соответствующий указ подписал первый президент России Борис Ельцин, напомнил Путин.

Возврата к награждению предприятий Путин исключать не стал, пообещал подумать об этом.

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