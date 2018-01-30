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Кремль назвал клеветой обвинения Родченкова в адрес Путина

Заявления экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о вовлеченности в допинговый скандал президента Владимира Путина бездоказательны, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это очередная клевета, которая не имеет под собой ни единого доказательства, ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство или как намек на то, что это может быть так», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Родченков находится в России под следствием и объявлен в розыск. «Он личность весьма одиозная, не в ладах с законом, имеющая проблемы, скажем так, с достаточно сильной моральной неустойчивостью, которая очевидно не может восприниматься как источник, который мог бы заслуживать хоть какого-то доверия», – сказал Песков.

Он также заявил, что в администрации президента не понимают позицию СМИ, которые используют показания Родченкова в качестве единственного источника информации.

В интервью телеканалу ARD Родченков заявил, что президент Владимир Путин был в курсе системы употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи в 2014 г.

Показания бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории легли в основу доклада о допинге в российском спорте. По итогам расследования МОК отстранил российскую сборную от Олимпиады-2018, разрешив участвовать в Играх отдельным спортсменам под нейтральным флагом.