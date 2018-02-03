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В Москве более 60 000 человек вышли на акцию в поддержку олимпийцев

На Васильевском спуске в Москве проходит концерт в поддержку олимпийцев «Россия в моем сердце». В мероприятии принимают участие более 60 000 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Серьезных нарушений во время проведения акции не зафиксировано. Охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции, представители Росгвардии и добровольной народной дружины, добавила Волк.

3 февраля по всей России проходят акции в поддержку спортсменов-олимпийцев. Так, во Владивостоке около 4000 человек вышли на центральную площадь города, передает «Интерфакс».

Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея) начнутся 9 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) из-за нарушения антидопинговых правил не допустил российскую сборную до участия в соревнованиях. Принять участие в Играх-2018 смогут только некоторые российские атлеты по приглашению МОКа. Они будут выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе.

Также МОК в прошлом году на основании перепроверки проб с Олимпиады в Сочи принял решение о пожизненной дисквалификации 43 российских атлетов. Почти все из них обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. На этой неделе суд полностью реабилитировал 28 российских спортсменов, жалобы еще 11 были удовлетворены частично.

Однако решение CAS не означает, что оправданные российские спортсмены примут участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Теперь они должны получить приглашение МОКа.