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Уровень погодной опасности в Москве повышен до оранжевого

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве с желтого до оранжевого, сообщает «Интерфакс». Это означает, что погода опасна и существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

На Москву в выходные обрушился сильный снегопад. Сугробы превысили рекордную за эту зиму отметку, за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. При этом порывы ветра достигают 20 м/с, наблюдаются метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы на дорогах, гололедица.

Московское управление МЧС создало оперативный штаб и оперативные группы во всех административных округах столицы. Штормовое предупреждение действует до конца текущих суток. МЧС рекомендует москвичам по возможности оставаться дома.

Стихия привела к человеческим жертвам. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один человек погиб «из-за падения дерева и порыва линии электропередачи», еще пять пострадали. По последним данным, число поваленных деревьев перевалило за 2000. Все службы работают в максимально усиленном режиме, заверил Собянин.