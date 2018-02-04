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За выходные в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков

В период с утра субботы до 18.00 мск воскресенья в столице выпало 38 мм осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России. Это около 105% месячной нормы, которая в феврале составляет 36 мм, уточнили в ведомстве.

В выходные на Москву обрушился сильный снегопад, сопровождающийся ветром с порывами до 20 м/с. В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности, означающий, что существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. По последним данным, в городе повалено более 2000 деревьев.

Стихия уже привела к человеческим жертвам – в субботу один человек погиб из-за падения дерева и обрыва проводов, еще пятеро пострадали. Москвичей просят по возможности не выходить из дома.

Все службы работают в максимально усиленном режиме, заверил мэр Москвы Сергей Собянин. Московское управление МЧС создало оперативный штаб и оперативные группы в каждом административном округе столицы.