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СК оценил ущерб по делу «дагестанских министров» более чем в 95 млн рублей

Ущерб по делу о хищении денег, выделенных из бюджета Дагестана на социальные программы, оценивается более чем в 95 млн руб., следует из сообщения Следственного комитета (СК) России.

Обвинения по делу предъявлены врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову, врио его заместителей Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также экс-министру образования Шахабасу Шахову. Во вторник в Басманный суд Москвы поступили ходатайства следствия об аресте обвиняемых, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, Гамидов обвиняется в двух эпизодах мошенничества.

По версии следствия, Шахов, будучи распорядителем бюджетных средств в рамках ФЦП «Образование», подготовил документы, обосновывающие перед правительством Дагестана необходимость покупки здания для детского сада в Буйнакском районе республики. В свою очередь Гамидов, по данным СК, распорядился внести изменение в распоряжение, согласно которому этот детский сад был включен в перечень объектов, планируемых к строительству в 2014 г. за счет бюджетных средств. Как утверждает СК, обвиняемые знали, что стоимость здания и земельного участка для детского сада – с учетом реконструкции – составляет примерно 12 млн руб., но обеспечили приобретение за 31,8 млн руб.

Следственный комитет также отмечает, что Гамидов и Юсуфов были в курсе, что работы по реконструкции здания спецучреждения для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства выполняются наемными рабочими за наличный расчет. Чиновники решили провести формальный открытый аукцион, чтобы заключить госконтракт на ремонт здания с ООО «Гранд-строй» и получить возможность перечислять деньги на расчетный счет компании с целью последующего их хищения, отмечает СК. В 2013–2014 гг. на счет «было противоправно и безвозмездно перечислено свыше 41 млн руб.», уточнили в ведомстве.

Как утверждает СК, с 2011 г. в фактической собственности Исаева находится турбаза «Орлиное гнездо», переданная во владение компании «Маяк», которой врио зампред правительства республики руководил через подконтрольного, назначенного им директора. Исаев обеспечил включение турбазы в республиканскую инвестпрограмму на 2014 г., чтобы получить возможность хищения средств, выделенных на создание инженерной инфраструктуры, заведомо завышая сметную стоимость работ, утверждает СК. По оценке следствия, в результате бюджет Дагестана понес ущерб на сумму около 35 млн руб.

В понедельник сотрудники СК совместно с ФСБ задержали Гамидова, Исаева, Юсуфова и Шахова. При обысках у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты «Беретта», пистолет Макарова, два автомата Калашникова и боеприпасы. В деле есть «иные лица», но задержаны четверо, они были доставлены в Москву.