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Минприроды предлагает уменьшить водоохранную зону Байкала в 10 раз

Минприроды внесло на рассмотрение в правительство проект распоряжения, согласно которому водоохранную зону Байкала предлагается уменьшить в 10 раз. Об этом говорится на сайте министерства.

«Проектом распоряжения предусматривается уточнение существующих границ водоохранной зоны озера Байкал с учетом использования научно обоснованного подхода, предложенного Сибирским отделением Российской академии наук - Институтом географии им. В. Б. Сочавы», - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент площадь водоохранной зоны Байкала составляет около 57 200 кв. км. В ее границах находятся порядка 159 населенных пунктов с 128 400 человек, 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 40 мест размещения ТКО, около 40 кладбищ, 28 АЗС, не менее 540 км дорог без твердого покрытия. На данных территориях действует режим запретов и ограничений.

Ранее министр природы Сергей Донской говорил, что изменение границ водоохранной зоны не приведет к снижению режима охраны озера, однако снимет ряд противоречий, например распространение водоохранной зоны на территории населенных пунктов с различными объектами инфраструктуры.

В июне 2017 г. во время прямой линии с главой государства Владимиром Путиным жители поселка Хужир на Байкале пожаловались президенту, что из-за природоохранного законодательства в регионе существуют проблемы с ремонтом дорог, также невозможно полноценно пользоваться лесом и полями.

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