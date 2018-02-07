Минприроды предлагает уменьшить водоохранную зону Байкала в 10 раз

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Минприроды внесло на рассмотрение в правительство проект распоряжения, согласно которому водоохранную зону Байкала предлагается уменьшить в 10 раз. Об этом говорится на сайте министерства.
«Проектом распоряжения предусматривается уточнение существующих границ водоохранной зоны озера Байкал с учетом использования научно обоснованного подхода, предложенного Сибирским отделением Российской академии наук - Институтом географии им. В. Б. Сочавы», - говорится в сообщении ведомства.
На данный момент площадь водоохранной зоны Байкала составляет около 57 200 кв. км. В ее границах находятся порядка 159 населенных пунктов с 128 400 человек, 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 40 мест размещения ТКО, около 40 кладбищ, 28 АЗС, не менее 540 км дорог без твердого покрытия. На данных территориях действует режим запретов и ограничений.
Ранее министр природы Сергей Донской говорил, что изменение границ водоохранной зоны не приведет к снижению режима охраны озера, однако снимет ряд противоречий, например распространение водоохранной зоны на территории населенных пунктов с различными объектами инфраструктуры.
В июне 2017 г. во время прямой линии с главой государства Владимиром Путиным жители поселка Хужир на Байкале пожаловались президенту, что из-за природоохранного законодательства в регионе существуют проблемы с ремонтом дорог, также невозможно полноценно пользоваться лесом и полями.
Путин выпустил молодь омуля в Байкал
Михаил Метцель / ТАСС
В Байкальском биосферном заповеднике президент Владимир Путин принял участие в церемонии выпуска молоди байкальского омуля в озеро
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Михаил Метцель / ТАСС
Путин сначала выпустил несколько мальков в озеро с помощью сачка, а затем и остальных, потянув за специальный рычаг на крышке контейнера, сообщает «Интерфакс»
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Михаил Метцель / ТАСС
Руководитель проекта, помогая президенту, заметил, что главное - не замочить обувь. Путин ответил, что с ботинками «как-нибудь разберемся»
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Пресс-служба президента
Мальков в Байкал выпускает «Рыбозавод Байкал» совместно с Байкальским филиалом «Главрыбвод» в рамках государственно-частного партнерства для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны озера
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Пресс-служба президента
Молодь омуля была выращена в садках методом индустриального рыбоводства, отличающегося большей эффективностью, чем традиционное выращивание мальков в озерах и рыбопитомниках, отмечает «Интерфакс»
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Российское посольство в Вашингтоне обвинило американские власти в ненадлежащих условиях содержания экстрадированного из Испании российского программиста Петра Левашова. На данный момент он находится в тюрьме штата Коннектикут «Бриджпорт». Об этом говорится в распространенном заявлении посольства.
«Вчера российские дипломаты посетили его. Отмечаем ненадлежащие условия содержания российского гражданина, имеющие признаки дискриминации и жестокого обращения», – говорится в заявлении посольства.
По информации дипломатов, Левашов «помещен в маломерную одиночную камеру размером 2 на 2 м». В камере практически нет освещения. Левашов постоянно подвергается «шумовому воздействию, исходящему со стороны соседних помещений». Ему не предоставлены подушка и матрац, выдана только подстилка толщиной 1 см. Из-за этого Левашов «лишен полноценного сна». Ему запрещено общаться с другими заключенными, Левашова не выводят на «прогулки на свежем воздухе», также ему не разрешают совершать телефонные звонки родственникам в Россию.
Из-за негуманного обращения здоровье Левашова ухудшилось. Выписанные тюремным врачом лекарства программисту «до сих пор не выданы».
Левашова задержали по запросу США в Испании 7 апреля 2017 г. В США его обвиняют в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама.
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В российских СМИ появилась информация со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4 о том, что в соцсетях появился видеоролик, на котором боевик Махмуд Хадж Исмаил (позывной Кастро) рассказывает о том, как он якобы сбил российский штурмовик Су-25.
Интервью с боевиком якобы обнародовали независимые сирийские журналисты, сообщает РЕН ТВ. Как отмечает «Коммерсантъ», Махмуд Хадж Исмаил является боевиком группировки «Джейш Идлиб Хур».
По заявлению боевика, российский Су-25 был якобы сбит не из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), а с помощью советской зенитной установки ЗУ-23-2.
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил 7 февраля, что в штурмовик Су-25 майора Романа Филипова в небе над Сирией попала ракета предположительно из российского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла».
3 февраля боевики сбили российский штурмовик Су-25СМ в зоне деэскалации «Идлиб». Летчик Филипов катапультировался. Будучи окружен на земле террористами, он совершил самоподрыв. Накануне президент России Владимир Путин присвоил Филипову посмертно звание «Герой России».
ПЗРК «Игла» представляет собой советский и российский ПЗРК, экспортировавшийся в десятки стран в нескольких модификациях с 1980-х гг. Модель последней модификации может поражать цели на дальности до 6000 м, на встречных курсах и при отстреле тепловых помех.
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В Кемеровской области на шахте «Осинниковская» произошел обвал породы, передает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Как отметили в управлении МЧС, «по предварительным данным, погиб один человек», еще один получил травмы. На аварийном участке в момент обрушения породы были еще восемь человек, они вышли на поверхность. Всего под землей на тот момент находилось 125 человек.
На месте происшествия работают два отделения военизированного горноспасательного отряда. Шахта работает в штатном режиме.
Шахта «Осинниковская» находится под управлением Распадской угольной компании, управляющей угольными активами ПАО «Распадская» и «Южкузбассуголь» (входят в Evraz).
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Западные СМИ собираются обвинить Россию в кибератаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимней Олимпиады в Пхенчхане. Об этом говорится на официальном сайте российского МИДа.
«Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения», – говорится в сообщении МИДа.
Западные СМИ могут опубликовать якобы правдивые расследования на тему хакерских атак России на информационные ресурсы, размещающие информацию о проведении зимних Игр в Южной Корее. «Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет», – добавили в российском внешнеполитическом ведомстве. Подобная информация может быть опубликована такими изданиями, как «Вашингтон пост», «Баззфид», а также «давно имеющими тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании – «Трэтконнект», «Трендмикро», «Есет» и др.». Таким образом готовится провокация в отношении России.
Спортсмены из Северной Кореи прибыли на Олимпиаду
Kim Hong-Ji / Reuters
Первая группа спортсменов из Северной Кореи прибыла в южнокорейский Пхенчхан для участия в зимних Олимпийских играх - 2018
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Jeon Heon-kyun / Pool Photo via AP
Среди прибывших были три лыжника, три горнолыжника, два фигуриста и два конькобежца
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Jeon Heon-kyun / Pool Photo via AP
Все спортсмены, кроме одного, проигнорировали внимание прессы. 19-летний фигурист Рьем Тае-ок улыбнулся фотографам и сказал, что «здесь холодно»
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Jeon Heon-kyun / Pool Photo via AP
Вместе со спортсменами в Пхенчхан прибыли 22 правительственных чиновника, в их числе - северокорейский вице-министр спорта Вон Кил-у
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Jae C. Hong / AP
Делегация прилетела на самолете, предоставленном Южной Кореей. Из аэропорта спортсмены направилась в Олимпийскую деревню
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Jae C. Hong / AP
Ожидается, что 12 членов женской хоккейной команды приедут в Пхенчхан незадолго до начала официальной церемонии
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Jeon Heon-kyun / Pool Photo via AP
Северная Корея заявила о готовности отправить спортсменов на Олимпиаду в начале 2018 г. Южная Корея положительно оценила данное решение. Сборные команды двух стран выступят под одним флагом во время открытия Олимпиады
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Центризбирком на официальном сайте опубликовал декларации о доходах и имуществе кандидатов на пост президента России Григория Явлинского и Бориса Титова. Общая сумма доходов бизнес-омбудсмена Титова за последние шесть лет составила 274,3 млн руб. Среди основных источников доходов названы зарплата, доходы от вкладов и ценных бумаг, продажа и сдача в аренду имущества. У Титова открыто 17 счетов в банках на общую сумму 156,7 млн руб.
Супруга Титова Елена имеет семь счетов в банке на общую сумму более 2 млн руб. По информации ЦИК, у Елены Титовой также открыт не указанный в декларации счет в Сбербанке. На нем лежат 56 000 руб. ЦИК также выявил при помощи данных ФНС, что в декларации не указаны данные о доходах супруги бизнес-омбудсмена за 2011 и 2012 гг. на общую сумму 48 000 руб.
В собственности Елены Титовой находятся два жилых дома, два земельных участка и один гараж (один дом с гаражом и земельный участок находятся в Испании), в собственности самого Титова – квартира в Москве площадью 170,2 кв. м. Помимо этого Титов имеет в собственности три автомобиля: Land Rover 2010 г., Nissan 2008 г. и Jeep 1996 г. выпуска. На супругу Титова оформлены Land Rover 2012 г. и 2014 г. выпуска.
В свою очередь, общая сумма доходов сооснователя партии «Яблоко» Григория Явлинского за шесть лет оценивается в 23,02 млн руб. Среди основных источников доходов перечислены зарплата, Законодательное собрание Петербурга, национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», общественная организация «Эпицентр», Йельский университет, институт «Рамат Гани», доходы от вкладов и пенсия. Явлинский имеет 16 счетов в банках на общую сумму около 59,9 млн руб.
Доходы его супруги Елены Смотряевой за шесть лет составили 2,58 млн руб. Данная сумма получена от пенсии, вкладов и сдачи имущества в аренду. В собственности Смотряевой находятся две квартиры в Москве площадью 76,6 и 57,2 кв. м. У Смотряевой открыто в банках шесть счетов на сумму около 3,4 млн руб.
«Вечные» кандидаты в президенты
Денис Абрамов / Ведомости
21 ноября стало известно о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский будет участвовать в президентских выборах в 2018 г. Политик собирается баллотироваться на пост президента шестой раз. Жириновский участвовал в президентской гонке в 1991 г., 1996 г., 2000 г., 2008 г. и в 2012 г. Лучший результат (9,35%) у Жириновского был на выборах в 2008 г.
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Сергей Портер / Ведомости
Кандидатура лидера КПРФ Геннадия Зюганова на пост президента России выдвигалась четыре раза - в 1996 г. (участвовал в двух турах), 2000, 2008 и 2012 гг. В первой президентской гонке Зюганова обошел Борис Ельцин, во второй гонке победу одержал Владимир Путин, в третьей - Дмитрий Медведев. В 2012 г. президентом России стал снова Путин. Лучший результат Зюганова был зафиксирован в 1996 г. (в первом туре — 32%, во втором - 40,3%).
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Пресс-служба президента
Нынешний президент России Владимир Путин участвовал в президентской гонке трижды: в 2000, 2004 и 2012 гг. Лучший результат на выборах был зафиксирован в 2004 г., тогда за него на выборах отдали голоса 71,3% россиян.
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Alexander Zemlianichenko / AP
Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин (1991-1999 гг.) дважды выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах - в 1991 и 1996 гг. Лучший результат - 57,3% - был получен на выборах в 1991 гг.
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Валерий Христофоров / ТАСС
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский дважды принимал участие в президентских выборах - в 1996 и 2000 гг. Его лучший результат - 7,3% голосов - получен на выборах в 1996 г.
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Анатолий Кузярин и Дмитрий Соколов / ТАСС
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев два раза был кандидатом в президенты России - в 1991 и 2000 гг. Лучший результат — 6,8% голосов – был зафиксирован в 1991 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов дважды принимал участие в президентских выборах - в 2004 и 2012 гг. Лучший был получен в 2012 г., за его кандидатуру отдали голоса 3,85% избирателей.
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Росимущество передало в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ) здание бывшего Никольского храма в Новой Слободе, расположенное в Москве на Долгоруковской улице, передает «Интерфакс».
Руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков заявил, что в результате передачи РПЦ здания бывшего храма «установилась историческая справедливость». «В советское время в нем размещался музей атеизма, а в сороковые годы сюда переехала студия "Союзмультфильм", - добавил он. Осенью прошлого года "Союзмультфильм" переехал в новые, современные помещения на улице Академика Королева, дом 21.
Каменный храм в Новой Слободе был пострен в 1672-1703 гг. по указу царя Алексея Михайловича на месте деревянного. В середине XVIII в. к храму была пристроена колокольня. В 1903-1904 гг. произошла реконструкция храма: построили новую трапезную и колокольню. Обновленный храм вмещал до 4000 прихожан. В 1936 г. Никольский храм закрыли, здание для конторских нужд было передано Тресту строительства набережных. В том же году Моссовет решил открыть в здании храма Центральный антирелигиозный музей. С 1946 г. в здании расположилась киностудия «Союзмультфильм».
«Союзмультфильм» здесь больше не живет
А. Гордеев / Ведомости
«Союзмультфильм», единственная российская государственная анимационная студия, 1 декабря сменит свой адрес. С 1946 г. студия находилась в здании на ул. Долгоруковской
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А. Гордеев / Ведомости
В год своего юбилея (80 лет) «Союзмультфильм» переедет в новое здание на ул. Академика Королева, 21
2/17
А. Гордеев / Ведомости
«Полностью производство будет выстроено к середине весны. Порадует новыми мультфильмами, если все пойдёт без сбоев, к концу 2017 г.», - рассказал исполняющий обязанности директора студии Глеб Давыдов (цитата по "РИА Новости")
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А. Гордеев / Ведомости
За 80 лет существования студии в ней было создано более 1500 мультфильмов в различных жанрах и художественных техниках. Многие из них пополнили «золотой фонд» мировой анимационной классики и получили более 400 международных призов и наград
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А. Гордеев / Ведомости
В студии были созданы такие популярные мультфильмы, как «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», серия мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену, «Трое из Простоквашино», «Жил-был пес», «Антошка» и другие
5/17
А. Гордеев / Ведомости
Ведущими режиссёрами «Союзмультфильма» были Цехановский, Ф. С. Хитрук, Б. П. Степанцев, И. А. Ковалевская, А. Ю. Хржановский, Ю. Б. Норштейн, В. М. Котёночкин, А. А. Петров и другие
6/17
А. Гордеев / Ведомости
10 июня 1936 г. был подписан приказ о создании «Союздетмультфильма» путем объединения мелких коллективов Мосфильма, Совкино и Межрабпромфильма
7/17
А. Гордеев / Ведомости
20 августа 1937 г. студию переименовали в «Союзмультфильм»
8/17
А. Гордеев / Ведомости
«Союзмультфильму» были выделены помещения закрытых храмов Николая Чудотворца на Долгоруковской улице (в советское время — Каляевская улица) и Спаса Преображения на Арбате. На Каляевской находилось производство рисованных фильмов, на Арбате - «Творческое объединение кукольных фильмов»
9/17
А. Гордеев / Ведомости
Храм Спаса Преображения в 1991 г. вернули Русской православной церкви. Попытки вернуть РПЦ храм Николая Чудотворца предпринимались еще 15 лет назад. На данный момент здание храма находится в федеральной собственности и закреплено за ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»
10/17
А. Гордеев / Ведомости
До «Союзмультфильма» здание храма Николая Чудотворца занимал Центральный музей истории религии и атеизма (старое название - Центральный антирелигиозный музей). До музея в помещении находилась контора Треста строительства набережных
11/17
А. Гордеев / Ведомости
Переезд «Союзмультфильма» в новое здание был спланирован летом 2014 г.
12/17
А. Гордеев / Ведомости
После переезда храм, скорее всего, будет возвращен РПЦ
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Московские власти приступят к сносу торгового центра «Горбушкин двор» не ранее 2019 г. Об этом заявил заммэра столицы Марат Хуснуллин.
По его словам, более точные сроки сноса ТЦ будут определены после подготовки проектно-сметной документации. «Не раньше, чем через один год», - добавил он.
Хуснуллин также рассказал, что городские власти ведут переговоры с инвестором. «В таком виде, в котором сегодня "Горбушкин двор", он создает большой трафик, неудобства для жителей. В районе Филей есть объем реновации, который не обеспечен стартовыми площадками, поэтому мы эту работу проводим, делаем градостроительный потенциал оценки территории», - пояснил заммэра.
11 августа прошлого года Хуснуллин говорил, что территорию «Горбушкиного двора» отдадут под строительство офисов и жилья, в том числе по программе реновации.
Рынок аудио- и видеопродукции «Горбушка» появился в конце 1980-х – начале 1990-х гг. на территории парка около Дворца культуры им. Горбунова (принадлежал Центру им. Хруничева). В начале 2000-х гг. «Горбушка» была закрыта, ее арендаторы переехали в здание телевизионного завода «Рубин», которое формально было разделено на две части: новую «Горбушку» и «Горбушкин двор».
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«Яндекс» сообщил, что «Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению сервисов, инвестировав в новую компанию соответственно $100 млн и $225 млн. В результате совместный бизнес оценен более чем в $3,8 млрд.
По условиям сделки, около 59,3% в СП принадлежат «Яндексу», 36,9% - Uber, еще 3,8% - сотрудникам. Параметры сделки несколько скорректированы: ранее предполагалось, что доля Uber в СП будет немного ниже - 36,6%, а у сотрудников - больше (4,1%). Бизнесы по онлайн-заказу поездок объединены в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Кроме того, в СП переходит сервис UberEATS в этих странах.
Гендиректором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший «Яндекс.Такси». В совет директоров вошли четыре представителя от «Яндекса»: председатель совета директоров компании Yandex N.V. Джон Бойнтон, глава и основатель Аркадий Волож, операционный и финансовый директор Грег Абовский и вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук. Со стороны Uber в совет директоров вошли три представителя: вице-президент по корпоративному развитию Кэмерон Поэцшер, глава компании в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Пьер-Димитрий Гор-Коти и глава международного подразделения внутреннего аудита Мишель ДеБелла.
После объединения «Яндекс.Такси» и Uber могут привлечь сторонних инвесторов в СП, в том числе через IPO. Как сообщал финдиректор «Яндекса» Грег Абовский агентству Bloomberg, размещение может состояться в первой половине 2019 г., вероятнее всего в США.
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В En+ прокомментировали статью издания The Daily Telegraph, вышедшую под заголовком «MI6 raises concern at oligarch’s £1bn City floatation». По мнению компании, в тексте присутствует «множество лживых обвинений и предположений о En+ Group и ее залистингованного дочернего общества UC RUSAL». «Данные обвинения наносят серьезный репутационный ущерб компании, мы их полностью и безоговорочно отрицаем», - заявил представитель компании. По его словам, En+ консультируется с юристами на предмет дальнейших действий.
«IPO En+ Group проведено в соответствии со всеми применимыми требованиями UKLA и FCA. Использование средств от IPO не нарушило санкций США и ЕС. В En+ Group и UC RUSAL действуют все необходимые политики и процедуры для полного соответствия санкционным ограничениям США и ЕС, применимым к деятельности компаний. En+ Group всегда следовала требованиям санкций», - отметили в компании.
Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что британская разведка MI6 обеспокоена размещением акций En+ на Лондонской бирже, что произошло без консультаций со спецслужбой. Вопросы MI6 к компании якобы вызваны санкционным режимом ЕС и США в отношении владельцев компании.
En+ провела первичное размещение акций на Лондонской бирже в ноябре 2017 г. Компания привлекла за счет допэмиссии $1 млрд, еще $500 млн получил Дерипаска.
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Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о сокращении срока выдачи загранпаспорта по месту пребывания, а не прописке. Об этом сообщает «Интерфакс».
Если загранпаспорт выдается не по прописке, то его можно будет получить за три месяца вместо четырех. Это будет касаться документа как с электронным чипом, так и без него. Если же загранпаспорт выдается по месту постоянной прописки, то срок выдачи гораздо меньше – один месяц.
Правительство предложило сократить срок выдачи загранпаспорта по месту пребывания в ноябре 2017 г. Это «позволит повысить удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов и уменьшить временные издержки», посчитали в кабмине.
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Сенатор от Дагестана, находящийся под следствием в Ницце, Сулейман Керимов ведет переговоры с владельцами «Возрождения» Дмитрием и Алексеем Ананьевыми о получении контроля над банком, передает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.
По информации источников, сделка может быть безденежной. Банк могут передать в счет погашения обязательств собственников перед структурами Керимова, уточнили они. По их мнению, Керимов в ближайшее время планирует встретиться с представителями Центробанка России, чтобы получить одобрение сделки.
Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр заявил агентству, что Керимов вновь попросил разрешить ему съездить в Россию по личным причинам. По его словам, французская сторона не возражает против поездки. Претр не назвал дату, когда Керимов вылетит в Москву.
Представители Керимова и «Возрождения» не ответили на запрос агентства. В ЦБ отказались от комментариев. По оценке Forbes, состояние Керимова составляет около $6,3 млрд.
Подконтрольный РЖД НПФ «Благосостояние» также рассматривает безденежную сделку с «Возрождением», передает Reuters со ссылкой на два источника. Источник, близкий к структурам НПФ, рассказал, что представители фонда предлагают Ананьевым объединить «Возрождение» с подконтрольным НПФ «Абсолют-банком». Ту же самую схему они готовы предложить новому инвестору.
Контролирующие «Возрождение» братья Ананьевы по предписанию ЦБР должны снизить долю в банке до 10% - на это регулятор отвел им 90 дней. Предписание было выдано из-за санации другого банка Ананьевых - Промсвязьбанка - в середине декабря 2017 г. Более 38% акций «Возрождения» арестованы судом по иску Промсвязьбанка на 60 млрд руб. к ряду офшоров, подконтрольных структурам Ананьевых.
2 февраля «Возрождение» назвал кандидатов в совет директоров, среди них было три представителя НПФ «Благосостояние», после сообщение было аннулировано. По словам одного из источников агентства, Керимов до вечера 9 февраля может номинировать своих представителей в совет директоров «Возрождения».
В какие проекты вкладывается Сулейман Керимов
PhotoXPress
В 1999 г. Сулейман Керимов стал депутатом Государственной думы. В том же году купил акции нефтяной торговой компании «Нафта-Москва» — преемника советского монополиста «Союзнефтеэкспорт». На снимке (слева направо): депутаты, члены комитета Госдумы по безопасности Сулейман Керимов, Ахмед Билалов и заместитель начальника Главного управления правовой работы и внешних связей МВД Татьяна Москалькова
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Дмитрий Донской / РИА Новости
В 2003 г. «Нафта-Москва» получила заем у Внешэкономбанка, который был инвестирован в акции компании ОАО «Газпром». В следующем году Сбербанк предоставил структурам Керимова заем в общем размере $3,2 млрд. К 2006 г. «Нафта-Москва» стала владельцем 4,25% акций «Газпрома» и 5,6% акций Сбербанка
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KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
В 2003-2004 гг. структуры «Нафта-Москва» скупили около 430 га земли в Рублево-Архангельском на западе Москвы
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Сергей Савостьянов / ТАСС
В июне 2005 г. Керимов стал владельцем СПК «Развитие» – крупнейшего строительного холдинга столицы, объединявшего корпорации «Главмосстрой», «Моспромстрой» и «Мосмонтажспецстрой». Однако спустя несколько месяцев продал его Олегу Дерипаске
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«Полиметалл»
В ноябре 2005 г. «Нафта-Москва» приобрела 70% акций «Полиметалла», горнорудной компании, занимающейся добычей серебра, золота и меди. В 2007 г. «Полиметалл» провел IPO на Лондонской фондовой бирже, после чего «Нафта-Москва» продала акции компании
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VALERY HACHE / AFP
В 2006 г. Ferrari Enzo, за рулем которого находился Керимов, потерял управление и врезался в дерево на Английской набережной Ниццы. Удар пришелся на бензобак, и машина сразу же загорелась (на фото – последствия аварии). Керимов с серьезными ожогами и травмами был доставлен на вертолете в ожоговый центр Марселя
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Денис Гришкин / Ведомости
Весной 2009 г. куплены 25% акций крупнейшего застройщика в России — группы ПИК
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Polyus Gold
В том же 2009 г. «Нафта-Москва» купила у Владимира Потанина за $1,3 млрд 37% акций компании «Полюс золото» - крупнейшего производителя золота в России
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Денис Абрамов / Ведомости
В июне 2010 г. Керимов и его партнеры Александр Несис, Филарет Гальчев и Анатолий Скуров приобрели 53% акций калийного гиганта «Уралкалий»
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Саид Царнаев / РИА Новости
В январе 2011 г. Керимов купил 100% футбольного клуба «Анжи» и пообещал сделать его чемпионом России по футболу
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Саид Царнаев / РИА Новости
Но планам не суждено было сбыться, в декабре 2016 г. он продал клуб
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Евгений Разумный / Ведомости
В декабре 2013 г. Керимов продал акции «Уралкалия» бизнесмену Михаилу Прохорову и владельцу «Уралхима» Дмитрию Мазепину. Тогда же Керимов продал весь пакет акций группы ПИК Сергею Гордееву и Александру Мамуту
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Polyus Gold
В 2015 г. структуры сына Керимова Саида консолидировали 95% акций Polyus Gold (головной компании «Полюс золото»), проведя выкуп акций у миноритариев. После оферты последовал делистинг Polyus Gold с Лондонской биржи. Сейчас Polyus Gold - принадлежит на 100% Саиду Керимову
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Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Керимов был одним из крупнейших спонсоров строительства Московской соборной мечети. Фото с церемонии открытия мечети 23 сентября 2015 г.
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Керимов и глава Чечни Рамзан Кадыров на открытии Московской соборной мечети
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Максим Стулов / Ведомости
В 2017 г. «Полюс» (прежнее название «Полюс золота») провела SPO на Московской и Лондонской бирже на $799 млн (без учета опциона)