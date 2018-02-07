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МИД узнал о планах западных СМИ обвинить Россию в кибератаках на олимпийские ресурсы

Западные СМИ собираются обвинить Россию в кибератаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимней Олимпиады в Пхенчхане. Об этом говорится на официальном сайте российского МИДа.

«Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения», – говорится в сообщении МИДа.

Западные СМИ могут опубликовать якобы правдивые расследования на тему хакерских атак России на информационные ресурсы, размещающие информацию о проведении зимних Игр в Южной Корее. «Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет», – добавили в российском внешнеполитическом ведомстве. Подобная информация может быть опубликована такими изданиями, как «Вашингтон пост», «Баззфид», а также «давно имеющими тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании – «Трэтконнект», «Трендмикро», «Есет» и др.». Таким образом готовится провокация в отношении России.

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