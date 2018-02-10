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Роскомнадзор внес расследование Навального о Дерипаске в реестр запрещенной информации

Роскомнадзор внес расследование политика Алексея Навального о миллиардере Олеге Дерипаске и вице-премьере России Сергее Приходько в единый реестр запрещенной информации. Решение 9 февраля принял Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края.

В реестр попали страница с расследованием на сайте политика и видеоролик на YouTube. На момент публикации доступ к ним не ограничивался.

В четверг, 8 февраля, Навальный опубликовал расследование, в центре которого якобы совместный отдых Дерипаски и Приходько в Норвегии. Основой для расследования стали Instagram и книга модели Насти Рыбки. Политик и бизнесмен, по мнению Навального, могли обсуждать на яхте вмешательство России в президентские выборы в США.

Фонд борьбы с коррупцией Навального направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру заявления с требованием проверить информацию из расследования.

Официальный представитель Дерипаски назвал расследование «заказной кампанией» и не исключил, что миллиардер подаст в суд на Навального. Приходько считает расследование политика провокацией и попыткой напомнить о себе.