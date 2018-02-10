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В Сирии сбит турецкий военный вертолет

В субботу, 10 февраля, в Сирии разбился турецкий военный вертолет, погибли двое военнослужащих, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал, что террористы, сбившие вертолет, «жестоко ответят за свои преступления».

Эрдоган рассказал о ходе антитеррористической операции «Оливковая ветвь», которую проводит Турция на северо-западе Сирии. По его словам, в ходе нее уже ликвидировано более 1000 террористов. «Буквально накануне в Африне были уничтожены крупные склады террористов», – цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».

«Возможно, мы лишимся вертолета, однако потери террористов будут в разы больше. Турция полна решимости ликвидировать угрозу терроризма у своих границ и добьется этого», – заключил турецкий президент.

Военную операцию «Оливковая ветвь» армия Турции начала 20 января. Турецкие войска собираются освободить от террористов сирийский район Африн, а также сирийские земли вдоль границы с Турцией.