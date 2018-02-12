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СК предъявил обвинение напавшему на ведущую «Эха Москвы»

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение мужчине, напавшему на сотрудницу московской радиостанции, по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом говорится на сайте СК.

В сообщении СК не упоминаются какие-либо имена, однако описанная ситуация совпадает с нападением на журналистку «Эха Москвы» и заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. 23 октября 2017 г. мужчина проник в офис радиостанции на Новом Арбате, где напал на журналистку и нанес ей удар ножом в область шеи, говорится в сообщении СК. В тяжелом состоянии Фельгенгауэр доставили в НИИ им. Склифосовского.

Напавшего – Бориса Грица – задержали в офисе радиостанции. У него двойное гражданство – России и Израиля, сообщала ранее представитель СК Светлана Петренко. После задержания он рассказал, что Фельгенгауэр преследовала его телепатически.

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