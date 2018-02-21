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ФСБ раскрыла хищение 45 млн рублей в Малом драматическом театре Петербурга

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность группы людей, организовавшей хищение денежных средств, выделенных на проектирование новой сцены Малого драматического театра Санкт-Петербурга (Театр Европы). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По данным санкт-петербургского управления ФСБ, из средств, выделенных из федерального бюджета на новую сцену театра, было похищено не менее 45 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Подозреваемые задержаны, их имена не уточняются. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В августе 2017 г. в Северо-западной дирекции Минкультуры России прошли обыски, связанные со строительством сцены Малого драматического театра. В петербургском управлении ФСБ тогда отказались комментировать информацию.

Проверка проводилась в рамках уголовного дела о финансовых злоупотреблениях при реализации госконтракта на проектирование здания театра, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Контракт на проектирование получило АО «Театрально-декорационные мастерские». Северо-западная дирекция Минкультуры выплатила проектировщику 147 млн руб., а затем потребовала от компании вернуть аванс в размере 45 млн руб. за невыполненные работы. АО «Театрально-декорационные мастерские» находится в процедуре банкротства, объем требований кредиторов составляет не менее 1 млрд руб.