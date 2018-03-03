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В палаточном городке у здания Верховной рады задержаны 50 человек

Сотрудники киевской полиции задержали 50 человек в палаточном городке у здания Верховной рады. Следственные действия проводятся на основании двух решений суда и в рамках уголовных производств, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Задержанных доставили в районные управления полиции.

Крищенко пояснил, что одно из уголовных производств было открыто после событий 27 февраля, когда у здания Верховной рады произошли столкновения протестующих с полицией. «Мы проводим следственные действия, как указано в постановлении. Будем изымать предметы, которые использовались для нападения на полицейских, нанесения телесных повреждений», – сказал Крищенко, слова которого приводятся в сообщении полиции.

Второе дело возбуждено после попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьского дворца).

В декабре 2017 г. сторонники Михаила Саакашвили попытались штурмовать здание Октябрьского дворца в Киева. Они хотели создать в нем координационной центр. Активисты выломали двери в здание дворца, некоторым удалось прорваться внутрь.

Постановление суда дает следователям возможность работать на месте совершения противоправных действий, изымать вещественные доказательства и опрашивать возможных свидетелей, отметили в полиции. Взрывотехники уже изъяли несколько предметов, «визуально похожих на снаряженные гранаты».

Беспорядки у здания Верховной рады 18 января 2018 года