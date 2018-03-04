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Политика
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Трамп одобрил инициативу Китая по продлению срока полномочий председателя

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Президент США Дональд Трамп положительно отозвался об инициативе китайских властей по продлению срока полномочий председателя КНР. «Теперь он (председатель КНР Си Цзиньпин. – Ред.) – председатель на всю жизнь. Он смог это сделать. Может быть, и нам стоит попробовать сделать это когда-нибудь», – приводит слова Трампа CNN.

В конгрессе США раскритиковали слова Трампа. Разговоры о пожизненном правлении являются антиамериканскими, заявил конгрессмен-демократ и член палаты представителей США Ро Ханна. «Джордж Вашингтон перевернулся бы в своем гробу», – написал он в Twitter.

В конституцию КНР могут быть внесены поправки, отменяющие правило, согласно которому должность председателя страны можно занимать не более двух пятилетних сроков. Это позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину в 2023 г. переизбраться на третий срок. 

Стиль жизни
Новости

Представители Гребенщикова прокомментировали информацию о его госпитализации

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Представители музыканта Бориса Гребенщикова опровергли информацию о том, что он госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом говорится в официальной группе Гребенщикова «В контакте».

В сообщении отмечается, что «Борис сильно простудился, как и многие этой зимой». При этом не уточняется, находится ли он сейчас в больнице.

Ранее СМИ сообщили, что Гребенщиков попал в реанимацию в Санкт-Петербурге. В некоторых сообщениях говорилось, что у музыканта воспаление легких. Другие СМИ сообщали, что у него возникли осложнения после перенесенной несколько лет назад операции на сердце. 

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Политика
Новости

Главу Дербентского района Дагестана отправили под домашний арест

Ведомости
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Суд отправил под домашний арест главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, говорится в сообщении республиканского управления Следственного комитета. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следователи полагают, что Джелилов в 2015 г., являясь врио главы Дербентского района, передал в собственность двум местным жителям земельные участки площадью по 1 га каждый для ведения личного подсобного хозяйства.

Ущерб от действий Джелилова оценивается в 2,2 млн руб. Он отстранен от должности главы муниципального образования.

Бизнес
Новости

Экс-юрист ЮКОСа сообщил, что его обвиняют в хищении нефти на 1 трлн рублей

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Бывший заместитель управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Павел Ивлев сообщил, что расследование уголовного дела в отношении него завершено. Его обвиняют в хищении нефти у бывших дочерних компаний ЮКОСа.

«Следователи пересчитали сумму ущерба и считают, что нефть я украл на 1 трлн 67 млрд руб.», – сказал Ивлев «Интерфаксу». Он считает обвинения абсурдными и надеется, что Генпрокуратура не станет утверждать обвинительное заключение и вернет дело в Следственный комитет.

По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 гг. в составе организованной группы под руководством Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти «дочек» ЮКОСа ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» на сумму 1 трлн 67 млрд руб.

Следствие полагает, что участники группы скупали нефть по себестоимости, которая в разы вырастала при перепродаже. При этом сделки оформлялись только на бумаге, а сверхприбыль переводилась в офшорные зоны и легализовывалась.

Следователи считают, что Ивлев обеспечивал правовое сопровождение и видимость юридической чистоты сделок. Его уголовное дело было выведено в отдельное производство. Сейчас Ивлев скрывается от следствия в США. 

Лица дела ЮКОСа

Стиль жизни
Новости

СМИ сообщили о госпитализации Бориса Гребенщикова

Ведомости
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Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Директор группы Максим Ланде подтвердил агентству информацию, но не уточнил причину госпитализации.

По данным петербургского телеканала «78», Гребенщиков попал в реанимацию с воспалением легких. Об этом журналистам рассказал художник Виктор Тихомиров, один из организаторов движения «Митьки».

По другой версии, музыкант госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда». Издание отмечает, что девять лет назад Гребенщиков перенес операцию на сердце. Его дочь Алиса отказалась комментировать информацию.

Гребенщикову 64 года. Он создал «Аквариум» в 1972 г. 1 марта Гребенщиков выступал в Челябинске. Ближайшие выступления музыканта запланированы на 16 и 18 марта. Информации об отмене концертов нет.

Бизнес
Новости

Акции McDonald’s подешевели на 4,7% из-за введения «долларового меню»

Ведомости
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Акции сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в пятницу подешевели на 4,77%, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи. На закрытии торгов стоимость одной акции составляла $148,27.

Последний раз котировки McDonald’s опускались до такого уровня в мае прошлого года. В январе 2018 г. акции компании дорожали до максимума за последние пять лет. Их стоимость составляла $178,36.

Аналитики связывают падение акций с неудачным стартом в январе так называемого «долларового меню», в котором стоимость заказа варьируется от $1 до $3.

Политика
Новости

Социал-демократы Германии поддержали создание коалиции с блоком Меркель

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Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) поддержала формирование большой коалиции с возглавляемым Ангелой Меркель альянсом Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). За коалицию проголосовали 60%, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Блок ХДС/ХСС уже поддержал создание коалиции. Альянс Меркель и социал-демократы не могут сформировать правительство с сентябрьских выборов в бундестаг. По итогам выборов блок ХДС/ХСС получил 246 мест в парламенте, СДПГ – 153 мандата.

Ранее СМИ сообщали, что СДПГ и блок Меркель достигли компромисса по формированию правительства. Сообщалось, что социал-демократы займут должности министров иностранных дел, финансов и труда. Члены ХДС будут руководить министерствами экономики и обороны Германии. Лидер ХСС Хорст Зеехофер возглавит министерство внутренних дел.

Бизнес
Новости

Россия поставит в Великобританию новую партию сжиженного газа

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Россия поставит в Великобританию новую партию сжиженного природного газа (СПГ), сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, газ доставит компания Royal Dutch Shell, которая 3 и 4 марта перекачивает сжиженный газ с российского ледокола у западного побережья Франции.

Как пишет FT, 6 марта судно с газом, произведенным на заводе «Ямал СПГ», должно пришвартоваться у терминала СПГ в порту города Милфорд-Хейвен. Там поставка будет приведена в газообразное состояние и закачана в общебританскую газовую сеть.

Компания «Новатэк», являющаяся владельцем завода «Ямал СПГ», и Royal Dutch Shell отказались от комментариев.

Первая партия сжиженного природного газа из России была поставлена в Великобританию 28 декабря прошлого года. Ее доставил в британский порт ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери».

В связи с холодами в Великобритании на прошлой неделе компания National Grid, обслуживающая британскую газораспределительную систему, заявила, что впервые за восемь лет столкнулась с дефицитом газовых поставок. Цена на газ в стране выросла до максимума за последние 12 лет. 

Политика
Новости

В Италии началось голосование на парламентских выборах

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В Италии проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в воскресенье в 7.00 по местному времени (9.00 мск). Итальянцы выбирают членов обеих палат парламента. Кроме того, в регионах Ломбардия и Лацио проходят выборы в местные органы власти.

Согласно итальянскому законодательству голосовать за депутатов нижней палаты парламента могут граждане страны старше 18 лет, принять участие в голосовании за сенаторов можно только с 25 лет. Правом голоса на нынешних выборах могут воспользоваться 46 млн граждан страны.

Участки будут работать до 23.00 по местному времени (1.00 мск).

Итальянцам предстоит выбрать 630 депутатов и 315 сенаторов. Всего свои кандидатуры выдвинули 7762 человека от 31 партии, часть из которых выступает в коалициях. Для прохождения в законодательный орган необходимо преодолеть трехпроцентный барьер.

Бизнес
Новости

Десятки рейсов задерживаются в московских аэропортах из-за снегопада

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Несколько десятков рейсов задерживаются в воскресенье в московских аэропортах из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным на 10.12 мск, во «Внуково» задерживались два рейса, в «Домодедово» – 11, из «Шереметьево» вовремя не могли вылететь 24 самолета. Кроме того, 18 рейсов были отменены: два - во «Внуково» и 16 - в «Домодедово».

По прогнозам синоптиков Росгидромета, сильный снегопад не прекратится до понедельника, 5 марта. МЧС предупредило, что в течение воскресенья в столице ожидаются метель, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 15 м/с.

В ночь на 4 марта в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр. В столице продолжает действовать желтый уровень погодной опасности.

Куда исчезает снег с улиц Москвы

Стиль жизни
Новости

Боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии WBO

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Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. В финале он одержал победу над другим россиянином Игорем Михалкиным.

Бой прошел в Нью-Йорке и завершился техническим нокаутом в седьмом раунде. У Михалкина на лице открылось рассечение из-за удара Ковалева слева.

Ковалев обладает чемпионским поясом с 26 ноября прошлого года. Он выиграл его в бою с украинцем Вячеславом Шабранским. Для 34-летнего Ковалева эта победа стала 32-й в карьере (28 из них – нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.

Также в Нью-Йорке состоялся бой между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (Россия) и кубинцем Салливаном Баррерой. Поединок завершился победой россиянина в 12-м раунде.

Бизнес
Новости

Россельхознадзор может запретить поставки сухого молока из Киргизии

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Россельхознадзор 5 марта рассмотрит вопрос о запрете поставок сухого молока из Киргизии, потому что через эту страну может ввозиться белорусская продукция, говорится в сообщении ведомства.

По данным Россельхознадзора, 2 марта в Оренбургской области на российско-казахстанском участке границы был пресечен незаконный ввоз более 40 т сухого молока из Киргизии. «Три грузовых автомобиля прибыли с сухим молоком киргизского предприятия "Ак-Сут" и следовали в адрес предприятия ООО "Белруспродукт" (Москва)», – сообщает ведомство.

На части груза маркировка отсутствовала, часть груза имела явные признаки перемаркировки, отметили в Россельхознадзоре. Пробы сухого молока направлены в лабораторию для проведения исследований этой продукции.

Россельхознадзор со 2 марта запретил поставки сухого молока с предприятия «Ак-Сут». С 6 марта вступает в силу запрет за поставки молока и сливок из Белоруссии. 

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