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Трамп одобрил инициативу Китая по продлению срока полномочий председателя

Президент США Дональд Трамп положительно отозвался об инициативе китайских властей по продлению срока полномочий председателя КНР. «Теперь он (председатель КНР Си Цзиньпин. – Ред.) – председатель на всю жизнь. Он смог это сделать. Может быть, и нам стоит попробовать сделать это когда-нибудь», – приводит слова Трампа CNN.

В конгрессе США раскритиковали слова Трампа. Разговоры о пожизненном правлении являются антиамериканскими, заявил конгрессмен-демократ и член палаты представителей США Ро Ханна. «Джордж Вашингтон перевернулся бы в своем гробу», – написал он в Twitter.

В конституцию КНР могут быть внесены поправки, отменяющие правило, согласно которому должность председателя страны можно занимать не более двух пятилетних сроков. Это позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину в 2023 г. переизбраться на третий срок.