Главу Дербентского района Дагестана отправили под домашний арест

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Экс-юрист ЮКОСа сообщил, что его обвиняют в хищении нефти на 1 трлн рублей

Бывший заместитель управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Павел Ивлев сообщил, что расследование уголовного дела в отношении него завершено. Его обвиняют в хищении нефти у бывших дочерних компаний ЮКОСа.

«Следователи пересчитали сумму ущерба и считают, что нефть я украл на 1 трлн 67 млрд руб.», – сказал Ивлев «Интерфаксу». Он считает обвинения абсурдными и надеется, что Генпрокуратура не станет утверждать обвинительное заключение и вернет дело в Следственный комитет.

По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 гг. в составе организованной группы под руководством Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти «дочек» ЮКОСа ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» на сумму 1 трлн 67 млрд руб.

Следствие полагает, что участники группы скупали нефть по себестоимости, которая в разы вырастала при перепродаже. При этом сделки оформлялись только на бумаге, а сверхприбыль переводилась в офшорные зоны и легализовывалась.

Следователи считают, что Ивлев обеспечивал правовое сопровождение и видимость юридической чистоты сделок. Его уголовное дело было выведено в отдельное производство. Сейчас Ивлев скрывается от следствия в США.

Лица дела ЮКОСа