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Политика
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В жилом доме в Краснодаре из-за взрыва газа обрушилась стена

Ведомости
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Утром в субботу в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа, говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 10.20 по местному времени (совпадает с московским).

Пожара после взрыва не было, отметили в экстренной службе. Произошло частичное обрушение стены на пятом и четвертом этажах дома. Также повреждена часть кровли.

Из многоквартирного дома были эвакуированы 30 человек. Несколько человек пострадали, их число не уточняется. Погибших нет. К ликвидации последствий взрыва привлечены 173 человека и 56 единиц техники. 

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и о повреждении имущества, сообщает СУ СКР по региону. О причинах случившегося пока не сообщается.

Политика
Новости

Украина получила статус страны-аспиранта в НАТО

Ведомости
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НАТО наделила Украину статусом страны-аспиранта, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. «Это очень важно. НАТО признала статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом приближаемся к полноценному членству в альянсе», – написала Геращенко в Faceboоk.

Статус страны-аспиранта означает, что государство официально задекларировало свое намерение стать членом НАТО. В сообщении альянса говорится, что сейчас четыре страны находятся в этом статусе – Босния и Герцеговина, Грузия, Македония и Украина.

В декабре 2014 г. депутаты Верховной рады приняли поправки к законам, которые закрепляли за Украиной статус внеблокового государства. В июне 2016 г. вступление в альянс официально признали целью внешней политики страны.

Как солдаты НАТО прошлись по Крещатику

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Политика
Новости

Путин похвалил Трампа за последовательное исполнение предвыборных обещаний

Ведомости
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Президент России Владимир Путин похвалил американского коллегу Дональда Трампа за то, что он делает все возможное для исполнения своих предвыборных обещаний. «Думаю, что на самом деле это единственно правильный способ подтвердить свое уважение тем людям, которые за него проголосовали», – сказал Путин в интервью каналу NBC News.

Путин отказался оценивать эффективность Трампа как лидера. По словам президента, это должен решать американский народ. При этом Путин отметил, что у Трампа есть ярко выраженные лидерские качества, потому что он берет на себя ответственность при принятии решений, нравятся они кому-то или нет.

На вопрос, считает ли Путин Трампа более яркой личностью, чем он сам, президент ответил: «Может быть». Также Путин добавил, что Трамп быстро учится, несмотря на то что для него это первый президентский срок.

Журналистка NBC отметила, что Трамп всегда положительно отзывается о Путине. Президент России назвал это чисто прагматическим подходом: «Я думаю, что он опытный человек, он бизнесмен с очень большим опытом и понимает, что если есть необходимость наладить с кем-то партнерские отношения, то нужно относиться к своему будущему или действующему партнеру с уважением, иначе ничего не получится».

Первый год Дональда Трампа в графиках и цифрах

Технологии
Новости

Илон Маск показал беспилотный электробус для подземных тоннелей

Ведомости
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter концепт подземного электробуса. Разработкой нового вида городского общественного транспорта занимается одна из его компаний The Boring Company.

Электробус будет развивать скорость до 200 км/ч. Он сможет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами.

Маск пояснил, что для реализации проекта будут созданы тысячи маленьких станций размером в одно парковочное место. Это главное отличие нового транспорта от метро, которое требует строительства крупных станций.

С помощью подземных электробусов можно будет перевозить и автомобили, но в первую очередь проект ориентирован на тех, «кто не может позволить себе машину», написал Маск. 

Политика
Новости

Путин заявил о готовности сотрудничать с оппозицией

Ведомости
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Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что готов сотрудничать с оппозиционерами, но для этого у них должна быть «ясная, четкая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях».

«Я хотел бы сотрудничать с теми людьми – и готов это делать, – которые стремятся к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее, стала конкурентоспособной страной, самодостаточной», – заявил президент.

Журналистка NBC задала Путину вопрос о том, готов ли он помиловать Алексея Навального, чтобы он стал его оппонентом. «Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает», – сказал Путин, по-прежнему не называя имени Навального. На вопрос, почему же тогда Путин этого не сделал, президент подчеркнул: «Если он этого заслуживает».

У оппозиции «нет программы развития страны», но плюс этих «определенных политических сил», по мнению Путина, в том, что «они вскрывают проблемы». Но для позитивного развития страны этого недостаточно – «это даже опасно, потому что это может вести к определенным разрушениям, а нам нужно созидание», заключил президент. 

Собчак спросила Путина об участии Навального в выборах президента

Политика
Новости

«Коммерсантъ» сообщил о проблеме с закрылками у разбившегося в Сирии Ан-26

Ведомости
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При заходе на посадку у пилотов разбившегося в Сирии Ан-26 возникли проблемы с управлением самолетом, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в военно-транспортной авиации. При выпуске закрылков один из них по непонятной причине вырвало, рассказал собеседник издания. После этого самолет резко накренился в сторону и перешел в крутое пикирование. В этой ситуации экипаж уже ничего не мог сделать, пишет газета.

Российский Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку на аэродром Хмеймим. Все находившиеся на борту 39 человек погибли. По информации Минобороны, среди них были 27 российских офицеров, в том числе генерал-майор.

Сразу после катастрофы Минобороны заявило, что причиной стала техническая неисправность самолета. Потом появилась версия о том, что крушение могло произойти из-за резкого порыва ветра, который накренил самолет при посадке.

Кроме того, действующие в Сирии боевики группировки «Джейш аль-Ислам» заявили, что обстреляли Ан-26 из пулеметов. Минобороны, главная военная прокуратура и Следственный комитет России исключили обстрел самолета. Дело после крушения возбуждено по статье о нарушении правил полетов или других правил эксплуатации военных летательных аппаратов. 

Политика
Новости

WSJ узнала о готовящейся сделке Трампа со спецпрокурором Мюллером

Ведомости
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Адвокаты президента США Дональда Трампа хотят договориться о сделке со спецпрокурором по расследованию «российского дела» Робертом Мюллером, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Адвокаты хотят организовать беседу президента с Мюллером в обмен на скорейшее завершение следствия, пишет издание.

Представители Трампа допускают, что президент согласится на беседу, если спецпрокурор назовет дату окончания следствия или хотя бы части расследования, касающейся американского лидера. Они хотят предложить срок в 60 дней с момента, когда состоится беседа, сказал один из источников WSJ.

Также адвокаты хотят обсудить вопросы, которые будут задаваться Трампу в ходе беседы, говорят собеседники издания. По мнению защитников, они должны в основном касаться увольнения Майкла Флинна с должности советника президента по национальной безопасности и Джеймса Коми с поста директора ФБР.

Один из источников отметил, что обсуждение сделки с Мюллером находится на самой ранней стадии.

Роберт Мюллер расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 г. и якобы имевшиеся связи между Москвой и предвыборным штабом Трампа. В феврале сообщалось, что Трамп хочет дать показания Мюллеру несмотря на советы юристов отказаться от этого.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Технологии
Новости

Сооснователь Mail.Ru инвестирует в разработчика беспилотных грузовиков

Ведомости
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Венчурная компания Grishin Robotics Дмитрия Гришина, сооснователя и председателя совета директоров Mail.Ru Group, инвестирует в компанию - разработчика автономных грузовиков Starsky Robotics. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ведомостей».

«Общий размер раунда A составил $16,5 млн, среди остальных участников финансирования – Shasta Ventures (инвестор в Nest) и Y Combinator», – говорится в сообщении.

Компания Starsky Robotics была основана в феврале 2016 г. и базируется в Сан-Франциско. Ее уникальность заключается в том, что грузовики едут автономно по шоссе, но процессом их отправления и прибытия по-прежнему управляют профессиональные водители – удаленно, говорится в пресс-релизе.

В феврале грузовик с системой Starsky Robotics успешно проехал 7 миль во Флориде при отсутствии водителя в кабине. «Решение Starsky Robotics принесет революцию в логистическую индустрию в ближайшие несколько лет», – считает Дмитрий Гришин. Он отметил, что ее водители могут управлять сразу несколькими грузовиками одновременно, работая при этом меньше часов.

Компания Grishin Robotics была основана в 2012 г. Она одна из первых в мире начала работать с предпринимателями в сферах робототехники, искусственного интеллекта, интернета вещей и соответствующего программного обеспечения, говорится в сообщении компании. 

Бизнес
Новости

Puma выпустит кроссовки с героями «Союзмультфильма»

Ведомости
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Компания Puma выпустит коллекцию спортивной обуви с изображением героев «Союзмультфильма», сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

«Это первая в истории Puma коллаборация на российском рынке. Нам очень приятно, что именно "Союзмультфильм" начал сотрудничать с этим знаменитым брендом!» – написала Слащева в Facebook. Она отметила, что Puma, как и «Союзмультфильм», имеет свою большую историю и традиции. «Подобные коллаборации для нас обязательный шаг для развития лицензионного направления «Союзмультфильма», – добавила Слащева.

На кроссовках из новой серии будут изображены Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Пятачок и другие герои мультфильмов.

Бизнес
Новости

Китайская госкомпания купила 36,2% в потенциальном акционере «Роснефти» CEFC

Ведомости
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Китайская государственная корпорация по управлению финансовыми активами Huarong Asset купила 36,2% в подразделении нефтяной компании CEFC, сообщает Reuters. Компания оплатила акции CEFC Hainan International двумя траншами: в январе и феврале этого года. О какой сумме идет речь, не уточняется.

В сентябре 2017 г. CEFC договорилась о покупке 14,16% акций «Роснефти» у Glencore и Катарского инвестфонда за $9,1 млрд. Сделка пока не закрыта.

В начале марта стало известно о задержании председателя совета директоров CEFC Е Цзяньмина. Reuters писало, что его подозревают в совершении экономических преступлений. Вскоре газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что CEFC перешла под контроль инвестиционной компании правительства Шанхая Guosheng Group.

Политика
Новости

К расследованию отравления Скрипаля присоединились британские военные

Ведомости
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Вооруженные силы Великобритании подключились к расследованию отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил министр обороны страны Гэвин Уильямсон. «У нас есть подходящие люди, обладающие необходимыми навыками для оказания помощи в этом важном вопросе. Это ужасный случай, и мои мысли остаются с жертвами и их семьями», – заявил Уильямсон каналу Sky News.

В город Солсбери, где был отравлен Скрипаль, отправились около 180 военнослужащих, передает «Би-би-си». Среди них специалисты по химической, биологической и радиационной защите.

В полиции пояснили, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия. В частности, машины скорой помощи, которые прибыли для оказания помощи пострадавшему, – на них могли остаться следы отравляющего вещества.

Экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии и сейчас находятся в коме. Также в больницу попал полицейский, который оказывал им первую помощь.

По данным СМИ, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Полиция расследует инцидент по статье о покушении на убийство. Рассматривается версия причастности России к отравлению Скрипаля.

Сергей Скрипаль служил в ГРУ до 1999 г. Через несколько лет после ухода со службы он был приговорен к 13 годам тюрьмы за сотрудничество с британскими спецслужбами. В 2010 г. Скрипаля помиловали и выслали в Британию по программе обмена шпионами. СМИ сообщили, что после переезда в Великобританию экс-полковник продолжил сотрудничать с западными спецслужбами.

Список противников советской и российской власти, убитых за границей

Финансы
Новости

Стоимость биткойна опускалась ниже $9000

Ведомости
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В пятницу, 9 марта, стоимость биткойна опускалась ниже $9000. По данным биржи Coinmarketcap, минимальная отметка, до которой опускался биткойн, составила $8858,27.

По данным на 18.03 мск, биткойн на Coinmarketcap стоил $9187,71. За сутки он подешевел на 7,3%. Капитализация составляла более $155,35 млрд. На Coindesk стоимость биткойна составляла $9141,06. 

6 февраля биткойн опускался ниже $6000. Максимального значения он достиг в декабре 2017 г., когда его стоимость составляла более $20 000.

Кто разбогател на криптовалюте

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