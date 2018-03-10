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В жилом доме в Краснодаре из-за взрыва газа обрушилась стена

Утром в субботу в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа, говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 10.20 по местному времени (совпадает с московским).

Пожара после взрыва не было, отметили в экстренной службе. Произошло частичное обрушение стены на пятом и четвертом этажах дома. Также повреждена часть кровли.

Из многоквартирного дома были эвакуированы 30 человек. Несколько человек пострадали, их число не уточняется. Погибших нет. К ликвидации последствий взрыва привлечены 173 человека и 56 единиц техники.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и о повреждении имущества, сообщает СУ СКР по региону. О причинах случившегося пока не сообщается.