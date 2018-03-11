ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Саратовской области
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в Саратовской области. Ликвидированы члены законспирированной террористической ячейки, говорится в сообщении ФСБ. В каком именно районе Саратовской области планировался теракт, не уточняется.
При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление и «в ходе завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью», рассказали в ФСБ. Число преступников не называется.
На месте происшествия были обнаружены пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.