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Политика
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Председателя партии «Яблоко» задержали на митинге в Москве

Ведомости
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Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова задержана на митинге в Останкинском районе Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ее пресс-секретаря Татьяну Бибину. «Эмилию Эдгардовну задержали, якобы за нарушение закона о митингах», – сказала Бибина.

Она рассказала, что Слабунова пришла на мероприятие «День матери в Останкино» как доверенное лицо кандидата в президенты Григория Явлинского. На мероприятии жители муниципального округа выступали против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ.

Слабунова выступила на мероприятии, призвав собравшихся высказать мнение по этому вопросу 18 марта. После этого ее задержали за незаконную агитацию, рассказала Бибина. Слабунову увезли в ОВД «Останкинский». Комментария правоохранительных органов пока нет. 

Политика
Новости

В ресторане в Солсбери обнаружены следы вещества, которым отравился Скрипаль

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Следы вещества, которым предположительно отравился бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, обнаружены в ресторане Zizzi в Солсбери и пабе Mill, сообщает «Би-би-си". Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности.

Эти рекомендации касаются примерно 500 человек, отмечает телерадиокомпания. Им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день. Сумки и мобильные телефоны необходимо протереть влажными салфетками, которые после этого следует упаковать в пластиковые пакеты и выбросить. Очки и драгоценности рекомендовано вымыть с дезинфицирующим средством.

Местные жители возмущены тем, что эти рекомендации не были обнародованы ранее, отмечает «Би-би-си». Медики в ответ заверили, что риск для населения минимален. Паб и ресторан сейчас закрыты.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери. Они находятся в состоянии комы, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. В больницу также попал полицейский, который оказывал пострадавшим первую помощь.

По предварительным данным, Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. В день, когда они отравились, они посещали паб Mill и ресторан Zizzi.

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Политика
Новости

Путин рассказал о «захвате» самолета во время открытия Олимпиады в Сочи

Ведомости
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Президент России Владимир Путин рассказал, как перед открытием Олимпийских игр в Сочи ему сообщили о захвате террористами самолета. Это произошло, когда он вместе с руководством Международного олимпийского комитета ехал в автобусе к стадиону «Фишт» на церемонию открытия.

«Где-то на середине пути адъютант передает телефон. Звонил руководитель штаба по обеспечению безопасности Олимпиады. Докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул, захватчики самолета требуют посадки в Сочи», – рассказал президент в фильме «Путин» журналиста Андрея Кондрашова.

Сигнал SOS передал турецкий Boeing, пилот сообщил, что у одного из пассажиров бомба. Было принято решение поднять авиацию, чтобы контролировать самолет.

Путин поручил действовать «в соответствии с планом, предусмотренным на подобные ситуации», то есть в случае необходимости сбить самолет. Однако информация о бомбе не подтвердилась, выяснилось, что эта была чья-то «пьяная выходка», пояснил президент. 

Открытие Олимпийских игр в Рио и Сочи

Политика
Новости

Ходорковский досрочно проголосовал на президентских выборах

Ведомости
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Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский досрочно проголосовал на выборах президента России. Он испортил бюллетень, поставив красной ручкой крестики против фамилий всех восьми кандидатов.

«Специально съездил на избирательный участок за 700 км, чтобы начать протестную акцию “Путин надоел”. Присоединяйтесь!» – написал Ходорковский в Twitter.

Ходорковский еще в октябре прошлого года призвал голосовать на выборах против Путина. Он опубликовал заявление, в котором предложил голосовать за любого приемлемого кандидата, а в случае его отсутствия – против всех, испортив бюллетень. «Важен факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не факт отказа от своих гражданских прав», – считает Ходорковский.

Позже он призывал ЦИК отказать Путину в регистрации кандидатом в президенты. По его мнению, его регистрация невозможна, поскольку он находится у власти уже 17 лет. В ЦИК назвали это заявление давлением. 

Как россиян зовут на выборы

Политика
Новости

Путин исключил возможность возврата Крыма Украине

Ведомости
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Президент России Владимир Путин заявил, что нет таких обстоятельств, при которых Крым мог бы быть возвращен Украине. Об этом президент говорит в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин», опубликованном на YouTube.

«Вы что - с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», – сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Референдум о присоединении Крыма к России прошел в марте 2014 г. Большинство жителей полуострова высказались за то, чтобы он стал российским регионом.

Как ранее заявил Путин, ему кажется, что кто-то сознательно подвел Россию к этой черте. «Мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко», – сказал Путин.

Политика
Новости

СМИ сообщили о попытке боевиков атаковать авиабазу Хмеймим

Ведомости
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Сирийские боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотника, сообщает межарабское издание Al-Masdar со ссылкой на источники. По их данным, на беспилотнике было закреплено взрывное устройство.

Системы ПВО базы перехватили беспилотник до того, как он достиг территории Хмеймима, рассказали собеседники издания. Дрон не успел сбросить бомбу. Какая группировка боевиков пыталась атаковать базу, пока непонятно.

В январе сообщалось, что российские военные предотвратили атаку ударных беспилотников на российские базы в Хмеймиме и Тартусе. Семь из 13 дронов были уничтожены российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», остальные шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. 

Политика
Новости

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Саратовской области

Ведомости
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в Саратовской области. Ликвидированы члены законспирированной террористической ячейки, говорится в сообщении ФСБ. В каком именно районе Саратовской области планировался теракт, не уточняется.

При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление и «в ходе завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью», рассказали в ФСБ. Число преступников не называется.

На месте происшествия были обнаружены пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. 

Технологии
Новости

Илон Маск опубликовал новое видео запуска ракеты Falcon Heavy

Ведомости
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал новое видео запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster. В подписи к видео Маск объяснил, зачем он запустил на орбиту автомобиль с манекеном за рулем.

«Жизнь не может быть просто решением одной скучной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы просыпаетесь радостными по утрам и становитесь частью человечества. Вот почему мы сделали это. Мы сделали это для вас», – написал Маск в Twitter.

На видеозаписи показана подготовка к запуску, реакция зрителей, новые кадры летящего в космосе автомобиля Tesla Roadster. Ролик создан другом Маска режиссером Джонатаном Ноланом, пишет The Verge.

Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся в начале февраля. Он прошел успешно, боковые блоки ракеты после старта вернулись на Землю, центральный блок разбился при посадке. Ракета вывела на гиперболическую орбиту Земли спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем. 

Политика
Новости

NYT узнала о планах Трампа привлечь юриста Клинтона к работе по «российскому делу»

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с адвокатом Эмметом Флудом, который защищал бывшего президента Билла Клинтона, когда ему грозил импичмент, пишет газета The New York Times. Флуду предложили присоединиться к команде юристов Белого дома, которые ведут переговоры со спецпрокурором Робертом Мюллером, ведущим расследование «российского дела».

По данным издания, Трамп на этой неделе принимал Флуда в Белом доме. Окончательной договоренности между сторонами пока нет, уточняет газета.

Роберт Мюллер расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 г. и якобы имевшиеся связи между Москвой и предвыборным штабом Трампа. В феврале сообщалось, что Трамп хочет дать показания Мюллеру, несмотря на советы юристов отказаться от этого.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что адвокаты Трампа хотят договориться с Мюллером о сделке, по условиям которой президент согласится на беседу в обмен на скорейшее завершение следствия. 

Дональд Трамп и его связи с Россией

Политика
Новости

Лавина отрезала от транспортного сообщения десять сел в Дагестане

Ведомости
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В Рутульском районе Дагестана сошла лавина, сообщает региональное управление МЧС. Разрушений и пострадавших нет, работники дорожной службы расчищают автомобильную дорогу.

Нарушено транспортное сообщение с 10 населенными пунктами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС. Работы по расчистке дороги планируется завершить к 18.00 мск.

Утром в воскресенье лавина также сошла на 108-м км дороги Бежта - Анцух Бежтинского участка, пострадавших нет. Вечером в субботу лавина сошла в Цунтинском районе Дагестана. МЧС выпустило экстренное предупреждение, согласно которому до вечера 11 марта в горах Республики Дагестан выше 1500 м лавиноопасно.

10 крупнейших природных катастроф в России

Политика
Новости

Рогозин сообщил о модернизации МиГ-31 параллельно с разработкой «Кинжалов»

Ведомости
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Одновременно с разработкой ракетного комплекса «Кинжал» велась работа по модернизации сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31, который был выбран в качестве носителя. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

«В качестве носителя “Кинжала” выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия», – написал Рогозин в Facebook.

Ранее в Минобороны сообщили о проведении учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал». «Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне», – говорится в сообщении ведомства.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» предназначен для уничтожения наземных и морских целей. В ходе пуска ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики комплекса. В сообщении Минобороны подчеркивается, что «Кинжал» не имеет аналогов в мире. 

Политика
Новости

The Telegraph узнала о разработке в Великобритании аналога «акта Магнитского»

Ведомости
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Власти Великобритании намерены ввести санкции в отношении российских чиновников, которые, по их мнению, причастны к коррупции и нарушениям прав человека, пишет британская газета The Telegraph. Британские парламентарии готовятся сообщить о новых мерах в ближайшие недели.

По данным издания, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд договорились, что Лондон разработает свою версию так называемого «акта Магнитского», который предусматривает санкции в отношении ряда российских должностных лиц. Тем, кто попадет в санкционный список, грозит заморозка активов и запрет на въезд в страну, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что создание такого списка обсуждалось в Британии еще до отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Этот инцидент усилил напряженность в отношениях с Москвой, пишет газета.

Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии и сейчас находятся в коме. Полиция расследует инцидент по статье о покушении на убийство. Рассматривается версия причастности России к отравлению Скрипаля.

«Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 г. В санкционный список включены лица, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушению прав человека в России. Аналогичные акты приняты в Литве, Эстонии и Канаде. 

Список противников советской и российской власти, убитых за границей

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