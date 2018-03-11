Председателя партии «Яблоко» задержали на митинге в Москве
Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова задержана на митинге в Останкинском районе Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ее пресс-секретаря Татьяну Бибину. «Эмилию Эдгардовну задержали, якобы за нарушение закона о митингах», – сказала Бибина.
Она рассказала, что Слабунова пришла на мероприятие «День матери в Останкино» как доверенное лицо кандидата в президенты Григория Явлинского. На мероприятии жители муниципального округа выступали против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ.
Слабунова выступила на мероприятии, призвав собравшихся высказать мнение по этому вопросу 18 марта. После этого ее задержали за незаконную агитацию, рассказала Бибина. Слабунову увезли в ОВД «Останкинский». Комментария правоохранительных органов пока нет.