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Названа причина крушения бизнес-джета с дочерью бизнесмена в Иране

Иранские власти считают возгорание двигателя вероятной причиной крушения турецкого частного самолета на западе страны, сообщило агентство ISNA со ссылкой на представителя ведомства по чрезвычайным ситуациям Ирана Моджтабу Халиди. В разбившемся в воскресенье самолете летела с «девичника» в Эмиратах дочь руководителя многопрофильного турецкого холдинга Başaran Мина Башаран, свадьба которой была запланирована на апрель.

«Самолет упал из-за возгорания двигателя, и местные жители также увидели падающий самолет», — сказал Халиди. По его словам, падающий горящий самолет «был виден невооруженным глазом».

По данным агентства, реактивный бизнес-джет Bombardier CL60 летел по маршруту Шарджа - Стамбул. Крушение произошло в гористой местности в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара о землю лайнер загорелся. На борту самолета находились 11 человек, включая трех членов экипажа. Погибли все находившиеся на борту, в том числе дочь Хюсейна Башарана и семь ее подруг.

По данным IRNA, которое ссылается на представителя ведомства по чрезвычайным ситуациям Ирана, пожар на месте крушения самолета пока не потушен. Бригады спасателей прибыли на место происшествия, которое находится в труднодоступной местности.