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Путин попросил достроить автомобильный мост в Крым раньше срока

Президент России Владимир Путин, посетивший строительную площадку Крымского моста, призвал открыть автомобильное движение по мосту раньше срока, сообщает корреспондент «Ведомостей». Согласно условиям контракта это должно произойти в декабре 2018 г. Президент же попросил завершить работы, чтобы запустить автодвижение к летнему сезону.

«Да, постараемся», - пообещал Аркадий Ротенберг, акционер компании «Стройгазмонтаж», которая строит транспортный переход через Керченский пролив.

В среду Путин прибыл на мост и пообщался с рабочими, которые трудятся на стройке. На арке моста главу государства встретил также министр транспорта Максим Соколов.

По оценке президента, «осталось только дооборудовать автомобильную дорогу, положить асфальтобетон, разметку сделать - это уже не самая сложная работа». Но во второй - железнодорожной - части моста «еще предстоит многое сделать», заметил президент.

Это не первая поездка президента на объект: впервые он совершил ознакомительный визит на стройплощадку транспортного перехода 18 марта 2016 г. Тогда он осмотрел строительство с вертолета, а затем провел совещание на острове Тузла.

Стоимость контракта на строительство транспортного перехода через Керченский пролив - 222,5 млрд руб., а с учетом затрат заказчика - почти 228 млрд руб. Рабочие уже завершили монтаж пролетов автомобильной части Крымского моста и соединили мостовым полотном таманский и керченский берега. Согласно условиям контракта автомобильное движение по мосту должны открыть в декабре 2018 г., а железнодорожное - к декабрю 2019 г.