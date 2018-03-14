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Экскаватор упал на электричку с моста в Москве

Экскаватор сегодня упал на электричку в Москве с моста между платформами «Яуза» и «Маленковская» Ярославского направления, сообщил канал «Рен-ТВ». По имеющейся информации, поврежден второй вагон электрички Фрязево - Москва - смят тамбур. Есть пострадавшие, их число уточняется, сообщил канал.

Движение электричек приостанавливалось и было восстановлено в 17.09 среды, после того как аварийный поезд отбуксировали.

По данным агентства городских новостей «Москва», инцидент произошел рядом с вагонным депо «Лосиноостровская». «В районе платформы «Маленковская» Ярославского направления Московской железной дороги экскаватор свалился с моста и упал на крышу поезда, пробив обшивку. В результате происшествия пострадали несколько человек, точное количество раненых уточняется», - сказал собеседник агентства в экстренных службах.

По информации Telegram-канала «112», водитель экскаватора госпитализирован в тяжелом состоянии. Подтверждения этой информации от экстренных служб пока нет.