Посольство России назвало враждебным шагом высылку дипломатов Великобританией
Посольство России в Великобритании сегодня назвало высылку 23 российских дипломатов враждебным шагом, возложив на политическое руководство Великобритании ответственность за упадок российско-британских отношений.
«14 марта посол России в Великобритании А. В. Яковенко был вызван в Форин Офис, где ему было заявлено об объявлении 23 дипломатов «персона нон грата». Рассматриваем этот враждебный шаг как абсолютно неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании», - говорится в заявлении посольства России.
Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в британском парламенте, что Россия несет ответственность за покушение на убийство бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и за угрозу жизни других британских граждан в Солсбери. Мэй приняла решение в недельный срок выслать 23 российских дипломатов. Кроме того, приостанавливаются все двусторонние контакты с Россией и отзывается приглашение министра иностранных дел Сергея Лаврова. Соединенное Королевство ужесточит проверку перелетов и грузов из России, а в перспективе может заморозить российские госактивы там, где это «необходимо», при наличии доказательств угрозы жизни или имуществу британцев.