Захарова ответила на отзыв Великобританией приглашения министру Лаврову
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не принимал приглашение посетить с визитом Великобританию, об отзыве которого сегодня объявила британская сторона. «Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. [Тереза] Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал», - написала Захарова в Facebook.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в контексте ответных мер против России в связи с «делом Скрипаля» Лондон отзывает приглашение Лаврову, которое было передано после визита в Москву руководителя Форин-офиса Бориса Джонсона. Кроме того, Мэй сказала, что Лавров «недостоин своего поста». В ответ Захарова написала, что «оценку ему [Лаврову] как министру дает президент России. Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр - Борис Джонсон».