Россельхознадзор готовится запретить поставки томатов из Белоруссии
Россельхознадзор может запретить поставки томатов из Белоруссии, поскольку не исключает ввоз продукции из «санкционных» стран. «Россельхознадзор рассматривает вопрос введения ограничений на поставки с территории Белоруссии томатов по причине серьезного увеличения объема поставок "санкционной" продукции (в частности, томатов) с территории этого государства», - говорится в сообщении службы.
Решение может быть принято на следующей неделе.
Россельхознадзор пишет, что в ходе совместных рейдов с ФТС на российско-белорусском административном участке госграницы с 7 по 13 марта задержано 12 машин с томатами, запрещенными к поставкам в Россию. «Еженедельно на этом участке границы задерживается порядка 7-8 автомобилей с плодоовощной продукцией, запрещенной к ввозу на территорию России», - говорится в сообщении.
Россельхознадзор не раз обращал внимание белорусских коллег на необходимость усиления контроля поставляемой с ее территории растительной продукции, входящей в список запрещённых к ввозу товаров. «Более того, в связи с выявленными ранее поставками через территорию Белоруссии "санкционной" продукции в сопровождении поддельных фитосанитарных сертификатов стран Африки Россельхознадзор был вынужден запретить поставки через Белоруссию продукции из 33 стран», - напоминает Россельхознадзор.
В конце 2017 г. поставки томатов в Россию возобновила Турция. Правительство России разрешило с 1 ноября поставки томатов из этой страны в объеме 50 000 т. В конце октября Россельхознадзор снял ограничения на поставки томатов с первых трех турецких предприятий, в начале этого года список был расширен.