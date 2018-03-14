Политика

Новости

Собчак расплакалась на дебатах

Телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак расплакалась во время дебатов на телеканале «Россия 1». Они шли в прямом эфире на Дальний Восток, видео уже появилось на YouTube.

Собчак несколько раз обратила внимание на то, что ее перебивают другие кандидаты. Никто на это не отреагировал, во время ее слов другие кандидаты продолжили разговаривать. После этого Собчак обратилась к ведущему дебатов Владимиру Соловьеву и сказала: «Эти люди перебивают только меня». В этот момент в ее глазах появились слезы. Она подчеркнула, что больше никого не перебивают. Собчак отметила, что другие кандидаты лишают ее «законного времени», и попросила дать ей еще возможность высказаться в эфире.

Кроме того, она сказала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет. «Вы правда считаете, что это нормально?» – спросила Собчак у Соловьева. Он ответил, что это «безобразие» и «коллективная травля» одного из кандидатов. После этих слов она покинула студию.

В конце февраля Жириновский оскорбил Собчак на дебатах, в том числе и нецензурно. В ответ на это она вылила на него воду из стакана.

Ксению Собчак довели до слез на предвыборных дебатах