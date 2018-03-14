Навальный не исключил акций протеста сразу после президентских выборов
Оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный не исключил акций протеста на следующий день после выборов, 19 марта. Об этом он в среду рассказал в эфире «Эха Москвы».
«18 [марта] мы не планируем уличные мероприятия. Мы бы хотели их провести, но мы понимаем, что мы дадим подарок Кремлю, чтобы всех переарестовать и сорвать нам систему наблюдения. Поэтому 18-го мы не планируем, 19-го – как получится», – ответил он в эфире радиостанции на вопрос главного редактора.
По словам Навального, поводом для уличных протестов могут стать массовые фальсификации на выборах. Он подчеркнул, что его сторонники будут действовать «законно, исходя из политической ситуации», «Люди имеют право мирно и без оружия собираться. Мы будем собираться тогда, когда мы считаем нужным и правильным», – сказал Навальный.