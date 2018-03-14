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Россия ожидает от Великобритании выдачи более 40 российских граждан

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» о том, что по официальным запросам Российская Федерация ожидает от Великобритании выдачи более 40 российских граждан.

«Среди них это не только люди, которые привезли ‘’грязные’’ деньги, а на самом деле это преступники, которые должны сидеть за махинации, за воровство, за коррупцию…Среди этих более чем сорока есть серийные убийцы», - уточнила Захарова. По ее словам, Великобритания на протяжении многих лет не выдавала этих граждан. Многие их них получили статус беженца, политическое убежище, «полный пакет социалки».

По словам Захаровой, сегодня премьер Великобритании Тереза Мэй сказала, что Лондон «не приветствует на своей земле преступников, которые привезли грязные деньги и так далее». «Больше прачечной по отмыванию денег, чем Лондон, придумать вообще сложно», - добавила Захарова.

В среду, 14 марта Мэй объявила о введение ограничительных мер против России из-за отказа Москвы отвечать на ультиматум с обвинениями в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам Мэй, из Великобритании будут высланы 23 российских дипломата, связанных с разведкой, двусторонние контакты между странами будут заморожены, члены британской королевской семьи и правительства не приедут летом на чемпионат мира по футболу в России. Мэй также пообещала начать проверку поступающих в Великобританию российских грузов и частных самолетов, заморозить «подозрительные» счета, связанные с Россией, и ее госактивами, в случае появления свидетельств того, что они могут быть использованы против граждан Великобритании.

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Genser прекратила продажи новых автомобилей в московских автосалонах

Ведомости
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Группа компаний Genser приостановила продажи новых легковых автомобилей брендов Cadillac, Audi, Chevrolet, Ford, Hyundai, Mazda, Datsun, Volkswagen, Infiniti, Nissan и Volvo в столичных автосалонах, передает RNS со ссылкой на представителей дилерских центров группы.

«Отделы продаж новых автомобилей автосалонов Cadillac, Chevrolet, Ford, Hyundai, Mazda, Datsun и Volvo в Москве временно приостановили работу. Сервисные станции работают в обычном режиме», — уточнил представитель одного их дилерских центров.

Автосалоны Genser в Белгороде, Калуге, Котласе и Липецке работают в обычным режиме, отметили представители региональных автоцентров.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Genser может обанкротиться. По информации издания, ряд автоконцернов расторг или готовится расторгнуть договоры с Genser.

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Политика
Новости

Навальный не исключил акций протеста сразу после президентских выборов

Ведомости
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Оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный не исключил акций протеста на следующий день после выборов, 19 марта. Об этом он в среду рассказал в эфире «Эха Москвы».

«18 [марта] мы не планируем уличные мероприятия. Мы бы хотели их провести, но мы понимаем, что мы дадим подарок Кремлю, чтобы всех переарестовать и сорвать нам систему наблюдения. Поэтому 18-го мы не планируем, 19-го – как получится», – ответил он в эфире радиостанции на вопрос главного редактора.

По словам Навального, поводом для уличных протестов могут стать массовые фальсификации на выборах. Он подчеркнул, что его сторонники будут действовать «законно, исходя из политической ситуации», «Люди имеют право мирно и без оружия собираться. Мы будем собираться тогда, когда мы считаем нужным и правильным», – сказал Навальный.

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Финансы
Новости

ЦБ ввел в Рост-банке и банке «Траст» временную администрацию

Ведомости
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Центробанк России с 15 марта ввел временную администрацию в банк «Траст» и Рост-банк. Функции по управлению банками возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Временная администрация вводится для обеспечения «бесперебойной деятельности банков по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств». Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

ЦБ также одобрил планы участия банка «Траст» и Рост-банка в осуществлении мер по предупреждению банкротства.

В начале февраля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обсуждает возможность выделения специального банка для консолидации в нем «плохих долгов».

Кто из спортсменов и звезд шоу-бизнеса рекламировал банки

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Бизнес
Новости

«Зарубежнефть» подписала контракт на добычу нефти в Иране

Интерфакс
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Консорциум «Зарубежнефти» и иранской Dana Energy в среду подписал сервисный контракт с национальной иранской компанией NIOC на разработку двух блоков в Иране: Абан и Западный Пейдар. «Зарубежнефти» в консорциуме принадлежит 80%, она будет оператором проекта.

Суммарная добыча на двух участках будет достигать порядка 2 млн т нефти в год. «Зарубежнефть» будет получать вознаграждение с каждого добытого барреля.

Собственником нефти, по законодательству Ирана, является иранский народ, поэтому соглашение на разработку заключается с национальной NIOC. Помимо этого любой иностранной компании, которая хочет участвовать в освоении месторождений в Иране, необходимо заключить соглашение с иранской компанией, аккредитованной NIOC.

Заявки на участие в тендере на разработку месторождений нефти в Иране, кроме «Зарубежнефти», подавали «Татнефть», «Газпром» и «Лукойл».

Кроме Западного Пейдара и Абана «Зарубежнефть» интересовалась и другими проектами в Иране. Российская компания подписала меморандум с Национальной иранской южной нефтяной компанией (National Iranian South Oil Company, NISOC) об изысканиях на двух месторождениях Ирана - Шадеган и Реги-Сефид. Кроме того, «Зарубежнефть» подписала с Iranian Oil And Gas Industries Development Company (IDRO-Oil) меморандум о взаимопонимании по изучению месторождения Сусенгерд на юго-западе Ирана.

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Политика
Новости

Бывший мэр Рыбинска объявил голодовку в колонии

Ведомости
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Экс-мэр Рыбинска, бывший совладелец НПО «Сатурн» Юрий Ласточкин, приговоренный за взятку и растрату к 8,5 года тюрьмы и отбывающий наказание в колонии № 6 в Бежецке, объявил голодовку, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвоката Рубена Маркарьяна.

По его словам, Ласточкина поместили в штрафной изолятор на 15 суток. «Видимо, кто-то неверно понял его восторг по поводу послания президента России Федеральному собранию», - пояснил адвокат. Маркарьян рассказал, что Ласточкин в колонии «высказался» по поводу выступления президента. В частности, он заявил, что «лично принимал участие в разработке авиадвигателей к тем военным новинкам», о которых рассказывал глава государства.

Ласточкин сказал, что много о них знает и «потому разделяет восторг, вызванный выступлением Владимира Путина». Через несколько дней, 5 марта, в колонию приехали несколько человек в штатском из Москвы, «провели обыски, допросили почти всех, Юрия Ласточкина поместили в штрафной изолятор на 15 суток и одновременно на строгие условия содержания», отметил адвокат.

Маркарьян рассказал, что бывшему мэру запретили заниматься гимнастикой и снимать одежду, а общаться с адвокатом разрешили только в присутствии сотрудника охраны. Ласточкин собирается «продолжать голодовку до разрешения этого недоразумения», сказал адвокат.

В 2015 г. суд приговорил Ласточкина к 8,5 года строгого режима, оштрафовав его на 140 млн руб. Бывшего мэра арестовали в октябре 2013 г. и обвинили в получении взятки (ст. 290 УК) и растрате (ст. 161 УК). По информации следствия, будучи мэром, Ласточкин вымогал взятку в 2 млн руб. за переназначение директора одного из муниципальных предприятий ЖКХ Рыбинска.

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Бизнес
Новости

«Ростех» подтвердил запуск двух ТЭС в Крыму летом 2018 года

Ведомости
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Две крымские ТЭС - Таврическая (Симферополь) и Балаклавская (Севастополь) - выйдут на полную мощность летом 2018 г. Об этом говорится в сообщении «Ростеха».

Первую очередь - два блока мощностью по 235 МВт каждый - компания собирается запустить в мае текущего года. «В рамках второй очереди такие же мощности будут введены летом 2018 г.», - уточняется в сообщении.

В среду министр энергетики Александр Новак доложил президенту Владимиру Путину о завершении сроков строительства вторых пусковых станций в течение 2018 г. «Планируем, что в Севастополе это июнь, в Симферополе, наверное, где-то во втором полугодии», - сказал он. Путин спросил Новака, все ли работы выполняются по графику, министр ответил положительно.

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Политика
Новости

Путин рассказал крымчанам о настоящей демократии

Ведомости
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Крымчане и севастопольцы на референдуме о присоединении к России за четыре года «показали настоящую, а не показную демократию», заявил президент Владимир Путин в среду на митинге в честь годовщины присоединения в Севастополе. По данным полиции, на митинге собралось более 40 000 севастопольцев и крымчан, они аплодисментами приветствовали вертолет, на котором предположительно в Севастополь прилетел президент, а при его появлении на сцене начали скандировать «Путин! Путин!».

В результате референдума была восстановлена законность, продолжил президент: «Крым незаконно даже по советским меркам был отторгнут от РСФСР». «Благодаря вашему решению Крым и Севастополь вернулись в дом нашей матушки России», — добавил он. Обратившись к слушателям «дорогие мои», Путин обещал продолжить восстановление Севастополя и Крыма в будущем.

«Мы же с вами знаем, за кого будем голосовать 18 марта?» — обратился к зрителям ведущий Александр Маршал. Люди на площади дружно закричали: «Да!»

Митинг в Севастополе стал вторым масштабным митингом за время избирательной президентской кампании. Первый митинг в поддержку действующего президента состоялся 3 марта в Лужниках, там выступил и сам Путин. По данным МВД, тогда мероприятие собрало 130 000 человек.

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Бизнес
Новости

Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молока из Белоруссии

Ведомости
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Россельхознадзор решил не вводить с 15 марта запрет на поставки наливного молока, сливок и другого молочного сырья белорусского производства. Об этом заявила представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, передает «Интерфакс».

По ее словам, на следующей неделе специалисты российской службы посетят с проверкой молочные предприятия Белоруссии.

«На будущей неделе служба проведет инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России, на предмет соблюдения российских требований и норм», - сказала она.

Мелано не назвала причин, по которым Россельхознадзор изменил свое решение.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор решил ввести режим усиленного лабораторного контроля продукции с трех белорусских предприятий. Речь идет о ОАО «Здравушка-милк», ПУП «Мстиславльмолоко» и ОАО «Щучинский маслосырзавод».

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Бизнес
Новости

Мантуров назвал авиасалоны «Ле-Бурже» и «Фарнборо» изжившими себя

Ведомости
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал французский и британский авиасалоны «Ле-Бурже» и «Фарнборо» «изжившими себя» для авиапромышленности России, передает ТАСС. По его словам, интерес для России представляет участие в азиатских авиавыставках, например в таких странах, как Китай, Бахрейн, Сингапур. По его словам, также интересные тематические мероприятия в Латинской Америке. Как отметил Мантуров, именно на эти рынки Россия поставляет свою продукцию.

«Ле-Бурже» и «Фарнборо» себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, поставляется несколько на другие рынки», - сказал Мантуров.

По его словам, Россия участвовала в «Фарнборо» и «Ле-Бурже» скорее для престижа.

Ранее «Ростех» сообщил, что участие российских компаний в британском авиакосмическом салоне «Фарнборо-2018» остается под вопросом из-за запрета показывать военную продукцию производства России. При этом в компании не исключили, что эта площадка может быть использована для показа гражданской продукции.

«Фарнборо» в этом году будет проходить с 16 по 22 июля.

Полеты на авиасалоне в Ле-Бурже

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Политика
Новости

Собчак расплакалась на дебатах

Ведомости
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Телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак расплакалась во время дебатов на телеканале «Россия 1». Они шли в прямом эфире на Дальний Восток, видео уже появилось на YouTube.

Собчак несколько раз обратила внимание на то, что ее перебивают другие кандидаты. Никто на это не отреагировал, во время ее слов другие кандидаты продолжили разговаривать. После этого Собчак обратилась к ведущему дебатов Владимиру Соловьеву и сказала: «Эти люди перебивают только меня». В этот момент в ее глазах появились слезы. Она подчеркнула, что больше никого не перебивают. Собчак отметила, что другие кандидаты лишают ее «законного времени», и попросила дать ей еще возможность высказаться в эфире.

Кроме того, она сказала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет. «Вы правда считаете, что это нормально?» – спросила Собчак у Соловьева. Он ответил, что это «безобразие» и «коллективная травля» одного из кандидатов. После этих слов она покинула студию.

В конце февраля Жириновский оскорбил Собчак на дебатах, в том числе и нецензурно. В ответ на это она вылила на него воду из стакана.

Ксению Собчак довели до слез на предвыборных дебатах

Политика
Новости

Россельхознадзор готовится запретить поставки томатов из Белоруссии

Ведомости
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Россельхознадзор может запретить поставки томатов из Белоруссии, поскольку не исключает ввоз продукции из «санкционных» стран. «Россельхознадзор рассматривает вопрос введения ограничений на поставки с территории Белоруссии томатов по причине серьезного увеличения объема поставок "санкционной" продукции (в частности, томатов) с территории этого государства», - говорится в сообщении службы.

Решение может быть принято на следующей неделе.

Россельхознадзор пишет, что в ходе совместных рейдов с ФТС на российско-белорусском административном участке госграницы с 7 по 13 марта задержано 12 машин с томатами, запрещенными к поставкам в Россию. «Еженедельно на этом участке границы задерживается порядка 7-8 автомобилей с плодоовощной продукцией, запрещенной к ввозу на территорию России», - говорится в сообщении.

Россельхознадзор не раз обращал внимание белорусских коллег на необходимость усиления контроля поставляемой с ее территории растительной продукции, входящей в список запрещённых к ввозу товаров. «Более того, в связи с выявленными ранее поставками через территорию Белоруссии "санкционной" продукции в сопровождении поддельных фитосанитарных сертификатов стран Африки Россельхознадзор был вынужден запретить поставки через Белоруссию продукции из 33 стран», - напоминает Россельхознадзор.

В конце 2017 г. поставки томатов в Россию возобновила Турция. Правительство России разрешило с 1 ноября поставки томатов из этой страны в объеме 50 000 т. В конце октября Россельхознадзор снял ограничения на поставки томатов с первых трех турецких предприятий, в начале этого года список был расширен.

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