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Россия ожидает от Великобритании выдачи более 40 российских граждан

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» о том, что по официальным запросам Российская Федерация ожидает от Великобритании выдачи более 40 российских граждан.

«Среди них это не только люди, которые привезли ‘’грязные’’ деньги, а на самом деле это преступники, которые должны сидеть за махинации, за воровство, за коррупцию…Среди этих более чем сорока есть серийные убийцы», - уточнила Захарова. По ее словам, Великобритания на протяжении многих лет не выдавала этих граждан. Многие их них получили статус беженца, политическое убежище, «полный пакет социалки».

По словам Захаровой, сегодня премьер Великобритании Тереза Мэй сказала, что Лондон «не приветствует на своей земле преступников, которые привезли грязные деньги и так далее». «Больше прачечной по отмыванию денег, чем Лондон, придумать вообще сложно», - добавила Захарова.

В среду, 14 марта Мэй объявила о введение ограничительных мер против России из-за отказа Москвы отвечать на ультиматум с обвинениями в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам Мэй, из Великобритании будут высланы 23 российских дипломата, связанных с разведкой, двусторонние контакты между странами будут заморожены, члены британской королевской семьи и правительства не приедут летом на чемпионат мира по футболу в России. Мэй также пообещала начать проверку поступающих в Великобританию российских грузов и частных самолетов, заморозить «подозрительные» счета, связанные с Россией, и ее госактивами, в случае появления свидетельств того, что они могут быть использованы против граждан Великобритании.