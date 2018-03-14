Украина предложила денонсировать Договор о дружбе с Россией
Министерство иностранных дел Украины подготовило несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом заявила представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца. По ее словам, договор может быть частично или полностью денонсирован, передает УНИАН.
«Это разрешается международным правом и самим договором. То есть можно приостановить полностью или частично - или его денонсация. То есть несколько вариантов», - пояснила она.
По ее словам, окончательное решение примет президент Украины Петр Порошенко. Беца также заявила, что Украина нацелена на выход из СНГ, так как это «постсоветская модель, которая исчерпала себя». Однако, по ее словам, это не предусматривает «автоматический выход из многосторонних соглашений». Для Киева важны соглашения о социальном и пенсионном обеспечении, отметила она.