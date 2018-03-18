Политика

Новости

Собчак проголосовала на президентских выборах

Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак проголосовала на выборах. На участок она приехала с дочкой мужа Полиной Виторган, которой недавно исполнилось 18 лет, и она голосует впервые.

Собчак голосовала на избирательном участке № 158 по открепительному. «Мы решили попробовать эту систему. Я выбрала участок для того, чтобы пойти проголосовать, посмотреть, как работает система открепительных, потому что мне казалось, что здесь могут быть какие-то проблемы. Но в моем случае этих проблем нет», — сказал Собчак.

Она проголосовала последней из восьми кандидатов. 18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.

Как голосовали кандидаты в президенты