Собчак проголосовала на президентских выборах

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Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак проголосовала на выборах. На участок она приехала с дочкой мужа Полиной Виторган, которой недавно исполнилось 18 лет, и она голосует впервые.
Собчак голосовала на избирательном участке № 158 по открепительному. «Мы решили попробовать эту систему. Я выбрала участок для того, чтобы пойти проголосовать, посмотреть, как работает система открепительных, потому что мне казалось, что здесь могут быть какие-то проблемы. Но в моем случае этих проблем нет», — сказал Собчак.
Она проголосовала последней из восьми кандидатов. 18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.
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Во Владимирской области на избирательном участке 160 Петушинского района в нарушение установленного порядка голосование началось в 7.50 утра. В связи с этим председатель участковой избирательной комиссии Петушинского района был уволен, сообщает областной избирком.
Стационарный ящик для голосования, в который избиратели опускали бюллетени до 8.00, опечатан и не будет использоваться в день голосования. Новый ящик был установлен в присутствии наблюдателей, отметили в облизбиркоме.
18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. В выборах принимают участие восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).
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Сервис микроблогов Twitter хочет запретить рекламу криптовалют и ICO (первичное размещение акций), сообщает Sky News со ссылкой на источники. По данным телеканала, новая рекламная политика Twitter вступит в силу в течение двух недель.
Запрет на рекламу криптовалют в Twitter будет действовать во всех странах, говорят собеседники канала. Официального подтверждения информации пока нет.
Ранее Google и Facebоok запретили рекламу криптовалют. Запрет Google начнет действовать с июня и распространяется не только на криптовалюты, но и на связанные с ними производные — ICO, криптокошельки, советы по поводу торговли криптовалютами, криптовалютные биржи.
Facebоok запретил размещать рекламу любых криптовалют, ICO и бинарных опционов на своих площадках — самом Facebook, Instagram и Audience Network. Реклама этих финансовых инструментов часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманчивыми методами продвижения, считает Facebоok.
Россия Правительство и Центральный банк работают над созданием базового нормативно-правового акта, регулирующего правовой статус и порядок обращения криптовалют. Ранее ЦБ и Росфинмониторинг неоднократно высказывали позицию об отнесении операций с криптовалютой к сомнительным операциям в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На фото майнинговая ферма в Красногорске
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Eric Gay / AP
США В США ограниченное правовое регулирование криптовалют. Налоговая служба в 2014 г. определила, что для целей федерального налогообложения виртуальная валюта рассматривается как имущество. К отдельным видам деятельности, связанным с использованием криптовалюты (например, деятельность по ее продаже и обмену), применяются требования законодательства о банковской тайне. Операции по выпуску криптовалюты могут в отдельных случаях быть классифицированы как размещение ценных бумаг, в этом случае к процедуре их выпуска применяются те же требования, что и к размещению традиционных ценных бумаг. На фото магазин оружия в Техасе
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Jens Kalaene / DPA / ТАСС
Евросоюз Европейский центробанк классифицирует криптовалюту (в частности, биткойн) как конвертируемую децентрализованную виртуальную валюту. Прямое регулирование отсутствует, в июле 2014 г. ЕЦБ рекомендовал европейским банкам не проводить операции с использованием виртуальных валют, пока не будет установлен режим регулирования. На фото вывеска кафе в Берлине. В 2017 г. в Директиву ЕС о борьбе отмыванием денежных средств были внесены изменения, направленные на снижение риска использования виртуальных валют для отмывания преступных доходов. Провайдеры криптовалютных сервисов и «платформы виртуальных валют» должны следовать тем же требованиям по идентификации клиентов и отслеживанию подозрительных операций, что и банки, и другие кредитные и финансовые организации
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Chris Ratcliffe / Bloomberg
Великобритания Криптовалюты не являются финансовым продуктом, а потому находятся вне периметра правового регулирования. Законодательное регулирование находится в процессе становления. Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) создало площадку для запуска и тестирования пилотных проектов в области обращения криптовалют, а также выпустила дискуссионный документ по технологии распределенных регистров. На фото бар в Лондоне, где принимаются биткоины
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Arnd Wiegmann / Reuters
Швейцария В этой стране криптовалюта представляет собой активы, а не ценные бумаги. Операции с криптовалютами не требуют специальных разрешений (лицензий), но некоторые виды деятельности, включая покупку и продажу криптовалют (в частности, биткоинов) на коммерческой основе и действующих торговых площадках, могут подлежать лицензированию. Также к операциям с криптовалютами применяются общие требования законодательства Швейцарии по борьбе с отмыванием денежных средств. На фото вход в ратушу в городе Цуге
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Tomohiro Ohsumi / Bloomberg
Япония Криптовалюта была признана законным средством платежа в апреле 2017 г. Несколько крупных ритейлеров теперь принимают биткойн в качестве оплаты. Понятие криптовалюты разграничено с понятием электронных денег, криптовалюта признается не денежным средством, а оборотоспособным активом, который может быть использован в качестве платежного средства. При этом операции по обмену криптовалюты на фиатные деньги не облагаются местным аналогом НДС. На фото биткойн-банкомат в Токио
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Qilai Shen / Bloomberg
Китай Криптовалюта рассматриватся как виртуальный товар (неденежный цифровой актив). Законодательный подход находится в процессе становления. С сентября 2017 г. действует запрет на публичное размещение криптовалюты. При этом в Китае разрешены хранение криптовалют для физлиц и операции с криптовалютой между ними. На фото майнинговая ферма во Внутренней Монголии
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Then Chih Wey / Zuma / ТАСС
Сингапур Криптовалюты рассматриваются как актив, а не средство платежа. В случае соответствия определенным критериям могут классифицироваться как ценная бумага. Операции с ними могут облагаться местным аналогом НДС. Сам статус криптовалюты детально не урегулирован, но есть правовое регулирование отдельных видов деятельности, связанных с обращением криптовалюты. В частности, Валютное управление Сингапура (MAS) выпустило ряд нормативных документов, регулирующих публичное размещение цифровых активов (токенов), а также торговлю ими. На фото биткойн-банкомат в одном из торговых центров
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Duncan Chard / Bloomberg
ОАЭ В октябре 2017 г. правительство Абу-Даби выпустило базовое руководство в отношении криптовалют и их публичного размещения. Майнинг или спотовые сделки в виртуальных валютах сами по себе не являются регулируемой деятельностью. Тем не менее любые лицензированные компании, предоставляющие или использующие виртуальные валюты для финансовых услуг, обязаны придерживаться существующих законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
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Diego Levy / Bloomberg
Аргентина Одна из ведущих стран по использованию криптовалюты, которая определяется как «цифровое воплощение ценности, которая может использоваться для электронной коммерции и чьи функции состоят в том, чтобы сформировать среду обмена и/или единицу учетной записи и/или хранилища стоимости». В июле 2014 г. департамент финансовой информации Аргентины (UIF), уполномоченный орган по противодействию отмыванию денежных средств, выпустил заявление, предписывающее всем финансовым институтам, осуществляющим операции с «биткойнами и иными виртуальными валютами», направлять сведения о таких операциях в UIF
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В ночь на 18 марта сайт Центризбиркома подвергся хакерской атаке, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Источники атаки были расположены в 15 странах, добавила она.
«18 марта с 2 до 5 часов ночи была отражена ночная атака на сайт ЦИК. Пик атаки пришелся на 2.20», — сказала Памфилова журналистам (цитата «Интерфакса»).
18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. В выборах принимают участие восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).
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Кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин проголосовал на выборах. Он отдал свой голос на избирательном участке № 137 в Москве. На голосование Сурайкин пришел вместе с мамой, передает «РИА Новости». Отвечая на вопросы журналистов, он отметил свое «боевое настроение».
Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин отдал свой голос на избирательном участке № 2151, расположенном в Российской академии наук. Ранее на этом участке проголосовал Владимир Путин. На выборы Бабурин пришел с женой и детьми.
18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. На выборах представлены восемь кандидатов. На момент публикации из них не проголосовала только Ксения Собчак.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об освобождении от террористов города Африн на северо-западе Сирии. Он уточнил, что освобождение Африна является частью операции «Оливковая ветвь», которая направлена на уничтожение террористов.
«Над городом Африн развевается уже не порванная и грязная символика террористов, а флаги, символизирующие стабильность и безопасность. Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и знамя Сирийской освободительной армии», — цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».
Эрдоган пообещал, что Турция сделает все возможное для восстановления инфраструктуры на северо-западе Сирии и скорейшего возвращения сирийских беженцев.
Военную операцию «Оливковая ветвь» турецкая армия начала 20 января. Она проходит без согласования с властями Сирии и при поддержке сил, оппозиционных по отношению к президенту Башару Асаду. Помимо Африна турецкая армия собирается освободить от террористов сирийские земли вдоль границы с Турцией.
Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска
Пресс-служба президента России
Президент Владимир Путин в понедельник прилетел в Сирию. На российской авиабазе Хмеймим его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин, передает «Интерфакс»
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Пресс-служба президента России
Выступая перед военнослужащими авиабазы, Путин приказал министру обороны и начальнику Генштаба начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории России
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Пресс-служба президента России
Путин подчеркнул, что российские военные возвращаются на родину с победой
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Пресс-служба президента России
Если террористы «вновь поднимут голову, мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели», приводит его слова «РИА Новости»
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Пресс-служба президента России
Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов в Сирии, заявил Путин
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Пресс-служба президента России
4 декабря Путин рассказал, что практически вся территория Сирии освобождена от террористов, и назвал это заслугой российской военной группировки, находящейся в республике, и правительственных сил Сирии
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Пресс-служба президента России
Российская группировка была развернута в Сирии в сентябре 2015 г., и с тех пор Путин уже дважды заявлял о ее сокращении. Но на этот раз ситуация действительно другая: в основном разгромлена самая опасная террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России), что позволит сократить нашу группировку на 30–50%, говорит человек, близкий к Минобороны России
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Пресс-служба президента России
Президент России обсудил ситуацию в Сирии сегодня с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси по телефону. «Путин подробно информировал египетского лидера о российских оценках последнего развития ситуации в Сирии на фоне завершающейся военной операции по уничтожению террористов в этой стране. Кроме того, обсуждены итоги переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом», — говорится на сайте Кремля
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Пресс-служба президента России
По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, общее количество российских военнослужащих в Сирии сейчас составляет не более 5000 человек, боевых самолетов - около 30 и вертолетов - около 20
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Власти Великобритании отказались предоставить российским дипломатам доступ к Сергею Скрипалю и его дочери, сославшись на то, что они являются британскими подданными, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Лондоне.
«Мы запросили консульский доступ к Сергею Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина», — сказали в посольстве.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом, оба находятся в больнице в состоянии комы.
Британия обвиняется Россию в причастности к отравлению Скрипаля. В связи с этим Лондон ввел дипломатические санкции, предполагающие высылку 23 российских дипломатов из Великобритании.
Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Лондон не представил никаких доказательств. 16 марта Россия ответила зеркальными мерами, решив выслать 23 британских дипломата.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала в британский город Солсбери, где был обнаружен отравленный экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью
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Toby Melville/Pool Photo via AP
Премьер-министра сопровождали врио констебля графства Уилтшир Кир Притчард и член парламента от Солсбери Джон Глен
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Toby Melville/Pool Photo via AP
Исторический паб The Mill, рядом с которым на скамейке 4 марта обнаружили Скрипаля с дочерью
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Toby Melville/Pool Photo via AP
«Я рада, что смогла посетить Солсбери и пообщаться с сотрудниками экстренных служб, которые первыми прибыли на место происшествия», – заявила Мэй в эфире телеканала «Би-би-си». На фото: полицейское ограждение на месте происшествия
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Ben Stevens / Zuma / TASS
Тереза Мэй и Кир Притчард у места происшествия - на перекрестке туристических маршрутов на набережной реки Эйвон
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Toby Melville/Pool Photo via AP
В среду, 14 марта, Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля. Великобритания считает, что к инциденту прямо причастна Россия. На фото премьер-министр беседует с военными
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Основатель партии «Яблоко», кандидат в президенты России Григорий Явлинский проголосовал на выборах. Он отдал свой голос на избирательном участке № 2579 в Крылатском районе Москвы, сообщает «РИА Новости». Явлинский отказался сказать, за кого проголосовал.
Другой кандидат в президенты — Владимир Жириновский (ЛДПР) — проголосовал на избирательном участке № 2714 в 814-й школе на западе Москвы.
18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. В выборах принимают участие восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).
Ранее на выборах проголосовал кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин. Как и на выборах в 2000, 2004, 2008 и 2012 гг., он голосовал в здании Российской академии наук в Москве.
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По данным на 10.00 мск, явка на выборах президента России составляла 16,55%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Это выше, чем в предыдущие годы: в 2000 г. явка на это время составляла 6,36%, в 2004 — 8,01%, в 2008 — 8,94%, в 2012 — 6,53%.
Зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что по состоянию на текущий момент явка в Уральском федеральном округе, Сибирском и Дальневосточном округах на 28% выше, чем была в это же время в 2012 г.
«На Камчатке за два часа до окончания голосования явка выше, чем в 2012 г., была списочная (по итогам голосования. — Ред.). Была 61,09%, а сейчас уже по состоянию на 18.00 была 63,86%. Явка в Магаданской области была 58,99%, а сейчас уже 65,51%, ну и так далее», — сказал Булаев.
18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. Ранее сообщалось, что в шести селах на Камчатке и четырех населенных пунктах на Чукотке зафиксирована стопроцентная явка.
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В южнокорейском Пхенчхане завершились XII зимние Паралимпийские игры. Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачете. На счету паралимпийцев из России восемь золотых медалей, десять серебряных и шесть бронзовых.
Первое место заняла сборная США (13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых), третье — команда Канады (8, 4, 16). Всего на Паралимпиаде-2018 разыграли 80 комплектов наград.
Больше всего наград в составе команды из России заработала Михалина Лысова, на счету которой шесть медалей. Она соревновалась в биатлонной и лыжной гонках среди спортсменок с нарушением зрения.
По пять медалей завоевали Екатерина Румянцева и Анна Миленина. Они также выступали в лыжах и биатлоне — в классе «стоя».
Российские спортсмены выступали под нейтральным флагом. От России на Паралимпиаду-2018 поехали 30 спортсменов. Также в состав делегации вошли 38 сопровождающих и официальных лиц.
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Кандидат в президенты России от «Партии роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе с семьей проголосовал на выборах в Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). «Мы всей семьей голосуем у нас дома, в Абрау-Дюрсо. И надо сказать, что с чувством выполненного долга», — сказал Титов журналистам (цитата «Интерфакса»).
Он призвал россиян не игнорировать выборы. «Придите на участки, это слишком важный день для того, чтобы сидеть дома», — сказал Титов.
Другой кандидат — Павел Грудинин (КПРФ) — проголосовал на участке № 1306, расположенном в совхозе имени Ленина, директором которого он является. От каких-либо комментариев он отказался, сказав только, что настроение у него великолепное, передает ТАСС.
18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. В выборах принимают участие восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).
Ранее на выборах проголосовал кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин. Как и на выборах в 2000, 2004, 2008 и 2012 гг., он голосовал в здании Российской академии наук в Москве.
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На Украине полиция не пускает россиян в здания диппредставительств для голосования на выборах президента, сообщает «РИА Новости». Во Львове сотрудники полиции и национальной гвардии огородили металлическим забором здание российского консульства, где располагается избирательный участок.
«Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — сказал полицейский у здания консульства.
Кроме того, несколько десятков представителей движения «Национальный корпус» установили рядом палатку и бочки, чтобы помешать россиянам проголосовать на выборах. У здания дежурят несколько десятков силовиков, ситуация спокойная.
Полиция также перекрыла проезд и проход к зданию российского консульства в Одессе.
У посольства России в Киеве усилены меры безопасности, передает «Интерфакс». Проход к зданию также ограничен, установлены деревянные и металлические ограждения.
В Харькове у здания российского консульства националисты устроили пикет. Активисты «ВО Свобода», запрещенного в России «Правого сектора», «Национального корпуса» и других националистических организаций установили щиты с плакатами «Россия = война». Здания консульства оцеплено сотрудниками Нацгвардии и полиции.
Москва просила Украину открыть четыре избирательных участка — в посольстве России в Киеве и в зданиях российских генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.
16 марта министр внутренних дел Украин Арсен Аваков заявил, что россиян не будут пускать в российские диппредставительства в день выборов, пройти в здания посольства и консульств смогут только дипломаты.